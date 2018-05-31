Польза и вред публичных обещаний

Любые осознанные перемены требуют силы воли, смелости и большого желания. Некоторым помогает техника публичных обещаний — рассказать друзьям или фолловерам в соцсетях о своей цели, установить сроки и придумать наказание за невыполнение. Разбираемся в преимуществах и недостатках подобного подхода.

Как работают внешние стимулы и публичные обещания

У каждого человека есть потребности — базовые и более сложные. Любое действие так или иначе удовлетворяет эти потребности (например, если мы хотим есть, мы как-то добываем пищу — готовим её или покупаем). Потребности — это внутренние стимулы.

Но на человека также действуют внешние факторы, будь то давление общества или поддержка друзей. Например, студент не бросает вуз, потому что обещал маме получить высшее образование. Внешние стимулы во многом связаны с внутренними — так желание не обижать других может стать убеждением человека, его внутренней установкой.

Внешние стимулы часто основываются на чувстве вины, стыда или на желании получить вознаграждение. Но вознаграждение хорошо работает только с детьми, взрослые более самостоятельные и могут поощрить себя сами. Взрослый человек скорее избегает наказания, чем добивается вознаграждения. Фото: shutterstock.com Польза публичных обещаний

Публичные обещания работают в экстренных случаях

Публичные обещания чаще всего работают по принципу избегания наказания. Если человек публично обещает бросить курить и не делает этого, то другие будто бы имеют право его осуждать. И даже если они этого не сделают, а только тактично промолчат, то чувство вины не покинет пообещавшего. Если человека тяготит чувство вины, он сделает всё, чтобы его избежать — то есть публичное обещание сработает. Но если постоянно использовать этот инструмент, то возможное (пусть и выдуманное самим человеком) наказание загонит его в тупик — вместо одной проблемы, например курения, у него появится и вторая — мнимое осуждение со стороны близких.

Публичные обещания помогают получить вознаграждение

Когда человек даёт обещание совершить важный поступок и совершает его, он получает вознаграждение. Во-первых, в кровь выбрасываются гормоны, ответственные за ощущение счастья — допамин, серотонин. Во-вторых, к нему проникаются уважением его близкие, друзья, знакомые. И в-третьих, сам человек начинает уважать себя больше, чем прежде.

Публичные обещания помогают найти поддержку друзей

Публичное обещание — способ найти поддержку среди друзей и незнакомых людей. Человеку свойственно переживать за тех, кто оказался в сложной ситуации — даже если это не болезнь, а лишь борьба с самим собой. Однако есть риск нарваться на критику — в том числе от тех, кто считает проблему незначительной. Фото: shutterstock.com Вред публичных обещаний

Чрезмерное давление

Публичное обещание в какой-то степени похоже на стриптиз — человек раскрывается перед другими, показывает свои недостатки и готовность меняться. Но далеко не все поддержат его и воспримут всерьёз. Злые комментарии в социальных сетях могут давить и по-настоящему мешать.

Психологи считают, что зависимость от внешних стимулов часто приводит к прокрастинации. Чем больше давления со стороны других — не только критики, но и советов, контроля, постоянной поддержки — тем ниже шансы, что человек доведёт дело до конца.

Чувство вины

Страх наказания приводит не только к отчаянным действиям, но и к чувству вины, которое может стимулировать бороться с проблемой, а может и полностью парализовать. Если человек зависит от мнения других людей, то публичные обещания не принесут ему пользу.

Несовместимость с собственными желаниями

Когда человек обещает бросить курить, он искренне верит, что ему действительно это нужно. Но со временем желание может измениться — особенно, если оно касается не вредных привычек, а смены работы или целей в жизни. Тогда обещание будет только мешать реализовывать собственные потребности. Фото: shutterstock.com Статьи по теме 6 вещей, за которые не нужно себя винить Пять главных отговорок, которые мешают вам жить 8 привычек, которые мешают вам добиваться своих целей Срочное vs важное: 5 способов сосредоточиться на том, что действительно приведёт вас к цели