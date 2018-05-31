На это девушки смотрят в первую очередь

Девушки способны буквально за пару мгновений оценить мужчину и понять, насколько он интересен ей. А знаете ли вы, на что они в первую очередь обращают внимание?

1. Одежда. Опрятность, удачное сочетание предметов гардероба, совсем не обязательно дорогих, хорошая обувь и свежий парфюм — этого достаточно, чтобы заработать плюс.

2. Лицо. Ухоженное лицо привлекает женщин, но здесь главное не переусердствовать. Чересчур напомаженный молодой человек явно зациклен на своей персоне, так что девушка сочтёт себя лишней.

3. Руки. Сильные, но ухоженные руки позволяют женщине ощущать себя защищённой.

4. Причёска. Доверие у большинства девушек вызывают молодые люди с короткими аккуратными стрижками. Слишком креативная причёска — не лучший вариант.

5. Манеры. На поведение обращают внимание все без исключения и это объяснимо. Если мужчина дружелюбен, но не навязчив, соблюдает небольшую дистанцию, но не холоден, готов прийти на помощь, но не стремится к постоянному контролю, то дама непременно сочтёт его воспитанным и отнесётся с уважением.