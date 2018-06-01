Типы людей, с которыми нужно прекратить общение

Жизнь каждого человека во многом определяется его кругом общения. Недаром известная русская поговорка гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Речь идет не только о положении в обществе: ближайшее окружение человека влияет на его эмоциональное состояние, мировосприятие и успех в жизни.

Иногда люди сами не замечают, как некоторые знакомые или «друзья» тянут их вниз, не дают развиваться, а после разговора с ними остается неприятный осадок.

Психолог Владимир Климов рассказывает, с кем давно пора прекратить общение.

Люди, которые вас используют

Наверняка у каждого был или есть такой друг, который давал о себе знать только тогда, когда ему что-то нужно. Он никогда не позвонит вам и не назначит встречу просто так, если не видит выгоды для себя. Например, этот человек может пригласить вас в гости на чай и тут же попросить о какой-то услуге — посидеть с ребенком, дать денег в долг, выполнить за него работу. При этом, если вы откажете, этот «друг» постарается как можно быстрее закончить посиделки и попрощаться, ведь он понял, что ничего от вас не получит. «Зачем вам друг, который просто использует вас? — подчеркивает психолог. — Вы сами неинтересны этому человеку, и никакого смысла общаться с ним у вас нет».

Люди, которые вас не уважают

Дружба — это не только веселое совместное времяпрепровождение и походы в кафе, но и взаимоуважение. Если ваш друг считает ваши проблемы — несерьезными, ваши мысли — глупыми, а работу — легкой, значит, он не видит в вас равного человека. Задумайтесь, хотите ли вы общаться с тем, кто вас не уважает?

Люди, которые вас критикуют

Конечно, друзья для того и существуют, чтобы говорить вам правду, но когда такие правдолюбы начинают регулярно критиковать вас, ни к чему, кроме заниженной самооценки, это не приведет. Такой человек будет доказывать вам, что вы неправильно повели себя в той или иной ситуации, не так оделись, не туда поехали в отпуск, плохо выглядите. «Этот „друг“ просто хочет самоутвердиться за ваш счет, — объясняет Климов. — В результате у него это удастся, а у вас появятся комплексы».

Люди с вредными привычками

Долго общаясь с тем или иным человеком, мы невольно начинаем копировать его: повторяем жесты, обороты речи, даже стиль одежды. «Родители всегда очень переживают, как бы их ребенок не оказался в плохой компании, — говорит Климов. — У взрослых — то же самое. Если вы начнете общаться с пьющим человеком, то высока вероятность того, что и сами скоро пристраститесь к бутылке. Нередки случаи, когда уже взрослый и состоявшийся человек начинал курить „за компанию с другом“. Будьте осторожны: если ваш новый знакомый предлагает вам разделить его вредную привычку, прекратите общение с ним».

Жалобщики

Есть люди, у которых всегда все плохо. В течение всей вашей встречи они будут жаловаться на свое окружение, на обстоятельства, невезение — поводов «поныть» может быть миллион. «Эти люди — „энергетические вампиры“, — рассказывает психолог. — Они выкачивают из вас все силы, выплескивая на вас негатив, при этом даже не поинтересуются, как у вас дела. Вы нужны им только как жилетка для слез. После этого им станет легче, а вот у вас настроение испортится».

Люди, которые заставляют вас страдать

Если человек обидел вас один раз, его можно простить, но когда это входит в привычку, пора прекращать всякое общение. Не стоит терпеть, когда «друг» начинает обсуждать вас за глаза, рассказывает кому-то ваши секреты или подробности личной жизни, ставит вас в неловкую ситуацию. В жизни и так хватает негативных эмоций!

Люди, с которыми вы дружите «по инерции»

Часто люди проносят дружбу через всю жизнь — со школьной скамьи и до глубокой старости. Но бывает и так, что с возрастом интересы начинают различаться, у людей меняются приоритеты, характер. «Не нужно дружить с кем-то просто по привычке, — говорит Климов. — В детстве наш круг общения ограничен двором и школой, а когда мы взрослеем, можем заводить любые знакомства, расстояние перестает быть помехой. Не стоит бояться того, что вы не можете найти общий язык со старым другом. Это нормально. Общайтесь только с тем, с кем вам действительно инетресно».

Люди, которые врут

По статистике, каждый человек говорит неправду как минимум 5 раз в день. Чаще это безобидная ложь: например, сказать по телефону, что вы уже вышли из дома, в то время как вы только собираетесь это сделать. Но если человек, которого вы считаете другом, начинает обманывать вас регулярно, его можно назвать лжецом. «Сегодня так называемая подруга соврет вам, что занята, чтобы не помогать в каком-нибудь важном деле, а завтра за вашей спиной уведет вашего молодого человека или мужа, — уверен эксперт. — Главное в любых отношениях — в романтических или дружеских — искренность».

Люди, с которыми вы дружите «из жалости»

Никогда не дружите ни с кем просто из жалости! — советует психолог. — Конечно, вы руководствовались благородными чувствами, когда решили протянуть руку человеку, у которого больше нет друзей. Но если вас тяготит такое общение, если вам неинтересно, это уже начинает напоминать мазохизм. Не считайте, что этому человеку не найти друга лучше вас и перестаньте себя мучить.

Люди, которые не принимают вас другим

Не общайтесь с людьми, которые не умеют радоваться вашим успехам — они могут скептически отнестись к тому, что вы начали заниматься спортом, расстроиться из-за того, что вы бросили курить и огорчиться из-за вашего повышения на работе. «Такие люди попытаются убедить вас, что продвижение по карьерной лестнице навредит вам — мол, зазнаетесь, — говорит Климов. — Они смогут привести тысячу причин, почему вам нужно перестать бегать по утрам или ходить на курсы английского. Все дело в том, что они сами не желают развиваться и оправдывают свою лень тем, что рядом с ними точно такой же безвольный человек. Когда вы потянетесь вверх, они попытаются вас удержать, вместо того чтобы расти вместе с вами. Избавившись от подобных „друзей“, вы почувствуете себя счастливым».