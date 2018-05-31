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Кто вы, «сова» или «жаворонок»: тест
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Кто вы, «сова» или «жаворонок»: тест 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Бассейн"
Деление людей на "сов" и "жаворонков" давно стало привычным. Но не все придают этому значение, так как в современном мире большинству взрослых приходится приспосабливаться к режиму ранних пташек.
Как результат к 30-40 годам многие накапливают серьезные проблемы со здоровьем. Врачи назначают множество обследований, находят все новые и новые заболевания, а в качестве профилактики советуют соблюдать режим труда и отдыха. Но как?
Пройдите наш тест, чтобы узнать, какой режим вам подходит, и задумайтесь, быть может, пора уже что-то менять. Пока не стало слишком поздно. Кто предупрежден, тот вооружен. Кстати, если не получается менять режим, изменить можно биоритмы изменить при желании и комплексном подходе.
Женский форум
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