Что делать, если сезонная депрессия затянулась?

Вообще-то сезонное аффективное расстройство (или попросту осенне-зимняя депрессия) у большинства людей проходит буквально с первыми лучами солнца: концентрация витамина D увеличивается, настроение улучшается, и человек чувствует прилив энергии. Если же не самое бодрое расположение духа не отпускает вас в течение вот уже нескольких месяцев, время бить тревогу. Пять правил ниже могут помочь справиться с накопившейся усталостью и увидеть жизнь в новых красках (завтра ведь лето!).

Вспомните о простых радостях жизни. И в первую очередь отучитесь от дурацкой привычки засыпать в обнимку с телефоном: социальные сети действительно провоцируют стрессы и депрессию — вспомните об этом, когда в очередной раз потянетесь за любимым гаджетом.

Мечтайте! Звучит патетично, понимаем, но стратегическое планирование действительно помогает успокоиться: перспективы становятся более четкими, а график — структурированным.

Занимайтесь спортом. Гиподинамия — одна из главных причин депрессии и стресса. Если вы не любите активный спорт, постарайтесь найти любой приятный или приемлемый для вас вид физической деятельности: танцы, длительные прогулки, игры с детьми, плавание и далее по списку.

Медитируйте. Исследования подтверждают, что пять минут медитации в день продлевают жизнь и помогают в борьбе со стрессом.

Запишитесь на иглорефлексотерапию и массаж. Воздействуя на определенные участки тела, активизируя внутренние источники энергии и снимая накопившееся в теле напряжение, вы получаете мощный заряд эндорфинов, бодрость и крепкий сон.