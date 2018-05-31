Ещё
Что делать, если сезонная депрессия затянулась?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что делать, если сезонная депрессия затянулась? 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вообще-то сезонное аффективное расстройство (или попросту осенне-зимняя депрессия) у большинства людей проходит буквально с первыми лучами солнца: концентрация витамина D увеличивается, настроение улучшается, и человек чувствует прилив энергии. Если же не самое бодрое расположение духа не отпускает вас в течение вот уже нескольких месяцев, время бить тревогу. Пять правил ниже могут помочь справиться с накопившейся усталостью и увидеть жизнь в новых красках (завтра ведь лето!).
Вспомните о простых радостях жизни. И в первую очередь отучитесь от дурацкой привычки засыпать в обнимку с телефоном: социальные сети действительно провоцируют стрессы и депрессию — вспомните об этом, когда в очередной раз потянетесь за любимым гаджетом.
Мечтайте! Звучит патетично, понимаем, но стратегическое планирование действительно помогает успокоиться: перспективы становятся более четкими, а график — структурированным.
Занимайтесь спортом. Гиподинамия — одна из главных причин депрессии и стресса. Если вы не любите активный спорт, постарайтесь найти любой приятный или приемлемый для вас вид физической деятельности: танцы, длительные прогулки, игры с детьми, плавание и далее по списку.
Медитируйте. Исследования подтверждают, что пять минут медитации в день продлевают жизнь и помогают в борьбе со стрессом.
Запишитесь на иглорефлексотерапию и массаж. Воздействуя на определенные участки тела, активизируя внутренние источники энергии и снимая накопившееся в теле напряжение, вы получаете мощный заряд эндорфинов, бодрость и крепкий сон.
Harper’s Bazaar: последние новости
6 простых советов, которые позволят меньше уставать на работе Что делать, если пропала мотивация Как подготовиться к собеседованию? 5 нестандартных советов, чтобы получить работу мечты
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странные приспособления для женской груди1
Как беременная Королева рассталась с мужем59
Британка стала секс-куклой после расставания6
Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо8
Жара: микробикини снова в моде39
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение