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Безотказные способы понравиться любому
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Безотказные способы понравиться любому 

Рамблер 2 часа назад
Если вы произведёте на незнакомого человека негативное первое впечатление, то исправить ситуацию будет непросто. Но есть способ избежать такой ошибки в будущем. Для этого запомните несколько способов произвести хорошее впечатление, которые точно работают.
1. Используйте правильное рукопожатие, говорящее о том, что вы и собеседник равны. При таком рукопожатии кисти находятся на одном уровне, а не сверху или снизу.
2. Не бойтесь, что ваши недостатки заметят. Недостатки вашей внешности для многих окажутся настоящей «изюминкой». А если вы позволите кому-то поправить себя при небольшой ошибке, то завоюете его расположение.
3. Начните диалог в лифте. Умение заводить разговор в неформальной обстановке помогает человеку адаптироваться в любой ситуации.
4. Изредка используйте детали из личной жизни. Деловые беседы обычно очень монотонны и крошечной личной деталью хотя бы в конце вы разрядите обстановку, а вы запомнитесь как находчивый и приятный человек.
5. Работайте над имиджем. Постарайтесь найти собственный стиль, тогда вы будете выглядеть как самостоятельная и уверенная в себе личность.
Женский форум
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