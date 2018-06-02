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Женщины, которые отпугивают мужчин
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Женщины, которые отпугивают мужчин 

Рамблер 4 часа назад
Некоторые женщины в любой ситуации умудряются обзавестись кавалером, другие ищут возлюбленного годами. Кому-то удаётся без труда привлекать внимание представителей сильной половины, а у иных это не получается даже с применением самых продуманных ухищрений. В чём же дело? Оказываются существуют женские типы, которые вызывают у мужчин чуть ли не ужас.
1. Слишком самоуверенная. Независимая дама, у которой вечно нет времени. Разговоры с мужчиной она сводит к рассказам о своём благополучии и даёт ему понять, что ради него ей приходится спускаться с небес.
2. Чрезмерно правильная. Не курит, не пьёт, занимается йогой и предельно чётко выстраивает режим дня. Мужчине с его привычками, в том числе и вредными, явно будет некомфортно рядом с таким совершенством.
3. Маниакально стремящаяся замуж. Она торопит события, не позволяет им развиваться естественно и, возможно, уже на первом свидании потащит бойфренда знакомиться с родителями. Мужчин такой напор пугает.
4. Прилипчивая. Девушка, которая окружает любимого тотальным вниманием, напрягает мужчину активностью и назойливостью.
5. Учительница. Эта женщина знает ответы на все вопросы, она всегда расскажет, как надо поступить, даже если её не просят, и даст пару советов, когда это совсем не требуется. У мужчины даже нет возможности почувствовать себя сильным защитником.
Женский форум1
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