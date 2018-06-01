В стиле «лухари»: вещи, выдающие девушку-пустышку

Бывает, что девушки оказываются не промах — без зазрения совести прикидываются образованными, состоятельными и высокодуховными натурами с хорошим вкусом. А все чтобы заполучить в мужья принца. На деле такие барышни оказываются не интересней вареной моркови.

Разбираемся вместе с Anews, как быстро вычислять девушек-пустышек.

Фэшн, реклама или пиар

Она упорно не говорит, где именно работает. Вместо конкретного ответа на вопрос начинает описывать нюансы труда и приблизительную сферу. По ее словам, это может быть нечто, связанное с фэшн-индустрией, рекламой или пиаром. Что-нибудь оторванное от серых офисных будней, окутанное дымкой загадочности.

А в конце резюмирует: а вообще, я не люблю говорить о работе, давай лучше о тебе.

Возможно, девушка действительно занята интеллектуально-творческим трудом, но лучше дожать и проверить. Не исключено, что на самом деле она никогда в жизни нигде не работала и даже не планировала. А теперь тщательно это скрывает.

Пицца и кино — какие глупости!

Упаси боже предложить опытной притворщице провести досуг за просмотром кино и поеданием пиццы. Подобного рода занятия считаются плебейскими и недостойными высокодуховной особы, коей девушка себя представляет.

Впрочем отказываться от варианта досуга не стоит. Такой ход может стать простой проверкой.

А это новые TAG Heuer, самые дорогие из линейки

Зато идею обсудить последние тренды из мира моды, дорогих автомобилей и аксессуаров за бокалом Prosecco на веранде раскрученной кафешке в центре города она поддержит обеими руками.

Ремарк, Кант и прочая библиотека

Открываешь ее страницу ВКонтакте — с некоторых пор профиль в соцсетях расскажет больше, чем родная мать — и видишь там большую библиотеку. Вся страница испещрена заумью: высказываниями великих людей, мотивирующими цитатами, огромными списками любимых прочитанных книг и музыки.

Последний может быть настолько обширен, что ему позавидует выпускник филфака МГУ с красным дипломом. Не исключено, что все эти книги девушка не читала. Выяснить это можно при первом же разговоре.

Бренд на бренде

Прийти на встречу в обычной футболке, джинсах и кедах для такой девушки — преступление. Даже если мужчина позвал погулять в парке, она наденет все самое лучшее — брендами наружу. Причем, скорее всего, «лабутены» окажутся ненастоящими, как и Louis Vuitton — с местного рынка.

Машина сломалась, я на такси

Она никогда не позволяет провожать ее до дома или хотя бы до метро. Впрочем, на метро она не ездит, потому что там грязно, многолюдно и воняет. Перемещается девушка-пустышка преимущественно на такси, так как собственная машина, по ее словам, в ремонте. Предложения подсобить с вызволением автомобиля из мастерской отклоняются категорически.

«Бургеркинг»? Да ты с ума сошел?

Покажи мне свой Instagram и я скажу тебе, кто ты. Или — сколько ты стоишь. Опытные девушки-притворщицы знают правило: в Instagram должны публиковаться исключительно стильные снимки: из модных и дорогущих ресторанов, арт-кафешек. Лучше, если фото сделано за столиком и с едой, чтобы у посетителя страницы (в нашем случае — мужчины) и мысли не возникло при случае отобедать с девой в «Бургеркинге» или еще какой похуже закусочной.

Впрочем, если денег на трапезу в дорогом кафе нет, а фото очень нужно, можно сфотографироваться и у входа. Только чтобы вывеска была видна отчетливо.

Вся жизнь — сплошной праздник

Ланчи в модных забегаловках — лишь малая часть Instagram-жизни профессиональной пустышки. Все остальное место занимают путешествия. Снимков столько, что кажется, будто девушка вообще не выходит из самолета — разве что помыться и сменить одежду.

Если присмотреться, окажется, что путешествует девушка мало. Или вовсе никуда не ездит, а просто мошенничает с геолокацией в настройках фото.

Мужчина-главный, мужчина — платит

К вопросу оплаты счета в кафе можно относиться по-разному. Одни женщины убеждены, что платить должен мужчина, но не считают это строгой обязанностью, другие — не прочь разделить счет. Умело маскирующиеся девушки-пустышки ни за что не предложат разделить сумму. Даже если ее спутника ограбили в переходе. Причина: мужчина — главный, мужчина — платит при любых обстоятельствах.

Мысль, что такое поведение заставит парня задуматься, а не сядет ли девушка ему на шею, свесив фейковые «лабутены» вниз, ее не беспокоит и не посещает.

Они идиоты!

И еще одно. Страшное дело — похвалить кого-то при маскирующейся пустышке. Особенно, если этот кто-то — другая женщина. Вместо того чтобы порадоваться успеху, девушка тут же станет распинаться о своих личных достижениях (пусть и выдуманных), стараясь перекрыть впечатление от героя рассказа.