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Названы опасные последствия развода
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Названы опасные последствия развода 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Американские исследователи пришли к выводу, что развод негативно отражается на здоровье и даже может сократить продолжительность жизни. Психологи из Аризонского университета назвали несколько возможных причин этого явления.
Эксперты убеждены, что скорее всего это связано с курением и снижением физической активности. Дело в том, что разведенные люди часто впадают в депрессию и равнодушно относятся к своему здоровью.
Для подтверждения теории исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие около шести тысяч добровольцев. Более 900 из них были разведены или никогда не были женаты. Медики анализировали их физическую активность, состояние здоровья и наличие вредных привычек, передает EG.ru.
В итоге риск преждевременной смерти у одиноких людей оказался на 46% выше, чем у их женатых испытуемых. Более того, разведенные женщины ниже оценивали свое благополучие.
Стоит отметить, что одинокие люди были не удовлетворены своей жизнью и ленились заниматься спортом. Также они чаще курили, что отражалось на состоянии их легких.
По мнению автора исследования, люди как правило следят за здоровьем своих вторых половинок, пытаются уговорить их избавиться от вредных привычек. После развода этот важный социальный контроль утрачивается.
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