Почему надо быть эгоисткой

Недавно я написала статью под громким названием «Как найти себе, наконец, мужика». Материал ожидаемо собрал большое количество просмотров. Только вот мы с редакторами вдруг задумались — откуда в девушках такое желание найти, заполучить, откопать где угодно этого вожделенного мужчину? И знаете — неутешительный был сделан вывод.

Он напрашивается и лежит на поверхности — большинству девушек просто нечем заполнить внутреннюю пустоту и бесполезность собственной жизни. Ведь люди, глубоко занятые любимым делом, увлекательными хобби, самопознанием и саморазвитием, — никогда не задаются целью кого-то найти. Нужный человек всегда оказывается рядом сам, совершенно естественным образом.

Я знаю, какое возмущение у вас сейчас могут вызвать эти слова и эти мысли. Однако я никого не осуждаю (хоть и очень люблю это занятие). Во-первых, потому, что я сама была в числе тех девушек, которые пытались найти мужчину, причем весьма рациональными путями. А во-вторых, потому что у всех нас есть оправдание — наше воспитание.

«Эгоистка» — было самым тяжелым обвинением и в нашей семье и остается таковым до сих пор, ведь правда? Нас учили в первую очередь думать об интересах других, заботиться, искать компромиссы, наступать себе на горло. В девушках способность ставить себя на второй план очень естественна, потому что сложилась исторически — патриархальные гены в нас все еще сильны, несмотря на наш феминистичный век. К тому же все мы потенциальные матери, а инстинкт твердит нам, что ради ребенка нужно жертвовать всем. Только вот эти первобытные стремления сейчас теряют свою актуальность — ребенку важна самодостаточная, здоровая мать. А перенос душащей заботы с отсутствующего ребенка на любимого мужчину — и вовсе нелогичное, но такое частое явление!

Подрастающему малышу важен пример родителей. Он хочет видеть личностей, увлеченных своим делом, цельных и непобедимых. Если честно, такого человека хочет видеть рядом каждый.

Помню, давным-давно я прочитала совет молодым мамочкам, который в то время по-настоящему шокировал. «Сначала подумайте и позаботьтесь о себе, затем о муже и только потом — о ребенке». Звучит жутковато даже в наши дни, правда?

Тем не менее, если вдуматься, истина здесь есть. Какой толк ребенку от матери, которая не поспала хотя бы пару часов и не ела? А в каком состоянии будет мать, если ее отношения с мужем сходят на нет из-за постоянной включенности исключительно в биоритмы младенца?

Схема, действительно, имеет право на жизнь. Так же, как и всем известное правило поведения в ЧС — сначала надень маску на себя и лишь потом пытайся помочь ближнему. Звучит ужасно эгоистично, а между тем работает лучше, чем слепой отказ от своих потребностей и желаний в угоду близким.

Всем знакомы ситуации, когда мать подростка или уже взрослого ребенка отчаянно продолжает погружаться в его жизнь, липко контролировать его жизнь — от цвета носков до выбора подруги. В минуты отчаяния она твердит, что пожертвовала всем ради ребенка. А ребенок тем временем жестко и ужасно справедливо замечает: «Не надо было».

Подрастающему малышу важен пример родителей. Он хочет видеть личностей, увлеченных своим делом, цельных и непобедимых. Если честно, такого человека хочет видеть рядом каждый.

Мужчина или женщина, не важно. Но почему-то именно женщины так склонны растворяться в любимом, теряя свои интересы, кроме любви и заботы о нем. Между тем мужчинам это не нужно, и все тут. И, кстати, очень давно. Еще Пушкин говорил, что в женщине «нет ничего пошлее, чем терпение и самоотречение». Звучит очень жестко и цинично. Но эту правду пора уже начинать осмыслять.

Это касается не только отношений с мужчиной. Коллеги, друзья, родные — вы всегда будете для кого-то не совсем правы, не всегда удобны. Это неизбежно. Поэтому руководствоваться стоит лишь одним — собственным чувством комфорта. На самом деле, если вдуматься, в этом и есть любовь. Ведь давая себе такое право, мы начинаем понимать, что такие же права имеют окружающие нас люди. И предоставляем им возможность без нашего осуждения поступать по-разному, пусть и не так, как мы бы того хотели.

Такой подход учит эмпатии, распознаванию мотивов поведения других людей. Но даже если современная девушка сможет «переварить» все эти мысли, ей все равно не обойтись без банальных «полюбить себя» и «заняться делом».

Если честно, были периоды, когда я все это проходила, несмотря на то, что всегда считала себя занятым и увлеченным человеком. (Просто считать себя такой — недостаточно, знаете ли.) Наступал ступор. Через силу я находила себе какие-то нелепые занятия, погружалась в них. А потом затягивало и появлялось все больше собственных сильных желаний, совершенно не связанных с наличием или отсутствием в моей жизни мужчины. А это на самом деле самая сильная защита вашей нервной системы от любых потрясений. Любой человек должен осознавать свою самоценность вне отношений. Увы, это в первую очередь касается девушек. В мужчинах на генетическом уровне заложена способность полностью погружаться в свои дела и увлечения, не отвлекаясь на романтические мысли.

Уверенность в том, что твое счастье, удовлетворенность существованием и спокойствие связаны с другим человеком и зависят от него, а не от тебя самой, — ярчайший признак явной психологической проблемы. Которая неминуемо проявится уже в отношениях.

Одна моя знакомая честно признавала — пока у нее нет мужчины, она ничего не может и не хочет делать. Она вяло работала, не занималась спортом, даже смотреть фильмы не могла. Говорила: «Их же нужно смотреть вместе». Она чувствовала себя совершенно неуместной в этом мире — при том, что была отличным профессионалом своего дела, девушкой с хорошим чувством юмора и просто красавицей с самыми идеальными грудью и ногами, что я видела в жизни. Все, о чем она могла говорить с подругами, сводилось к неустанному поиску мужчины и нытью, как без него плохо.

Что ж, быть может, так устроены девушки и ничего с этим не поделаешь? Может, найдется достаточно отзывчивый партнер — и жизнь этой моей знакомой сразу станет уверенной и насыщенной? Разумеется, вы уже догадываетесь, что — нет. Подобная уверенность в том, что твое счастье, удовлетворенность существованием и спокойствие связаны с другим человеком и зависят от него, а не от тебя самой, — ярчайший признак явной психологической проблемы. Которая неминуемо проявится уже в отношениях. Как? Тоже банально и всем знакомо — излишняя «прилипчивость», желание контролировать, постоянные выяснения отношений, форсирование событий. Яростное отсасывание кислорода из пространства вокруг партнера, я бы так это назвала.

И что происходит в итоге? Разумеется, очередное болезненное расставание, долгое смакование всех деталей — и новый поиск.

Забудьте. Позвольте себе быть не заботливыми, не предупредительными, не всегда вежливыми, делайте так, как удобно вам, — и дайте возможность окружающим вас людям поступать так же, но без ваших обид и осуждения. Думайте о себе — много, с уважением и любовью.

Приложите усилие, чтобы заняться чем-то, заставьте себя. Не успеете оглянуться, как появится множество новых идей и желаний, которые захватят вас намного сильнее, чем навязчивое стремление «найти мужика». И в то же время преобразятся ваш взгляд, подача себя, позиционирование в мире.

Где-то читала о небольшом милом исследовании, в нем люди рассказывали, в какой момент партнеры возбуждают их особенно сильно и вызывают самые теплые чувства. Оказывается, в те минуты, когда полностью увлечены каким-то делом или взахлеб о нем рассказывают. Интересно, правда? Давным-давно, когда я сама начала все это осознавать, мне помог один образ в голове. Я вдруг представила себя в отношениях странной помесью лабрадора и рыбы-прилипалы.

Что-то такое, с вечно преданными жалобными глазами, тесно липнущее и не имеющее воли. Образ оказался настолько жутким, что началось масштабное переосмысление.

Представьте его и вы, подумайте, насколько он применим к вам в отношениях, и задайте себе вопрос: может ли вызвать любовь и страсть нечто с характером лабрадора и рыбы-прилипалы?