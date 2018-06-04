Криминальные загадки, которые решат избранные

Дедуктивный метод, который практиковал Шерлок Холмс , может пригодиться каждому из нас. С его помощью мы развиваем наблюдательность и учимся системному мышлению. Хотите попробовать применить его на практике? Тогда вот пять криминальных задач, которые помогут вам потренироваться.

1. Из кафе 10 минут назад украдены деньги. Все говорят, что в это время в кафе не были, но точно известно, что воришка среди четверых людей, изображённых на картинке. Изучите изображение и скажите, кто из этих четверых говорит неправду?

2. Трое преступников намереваются сбежать из тюрьмы. Для этого они встали друг другу на плечи, но верхний не может дотянуться до окна — ему не хватает нескольких сантиметров. Как же им всё-таки сбежать?

3. Полчаса назад один из соседей совершил кражу, но все уверяют, что не покидали своих домов. Посмотрите на картинку и скажите, кто всё-таки совершил преступление?

4. Парень стоит с яблоком на голове, а другие стреляют. Стрелки сделали три выстрела и промахнулись, и на фоне остались отметины. Какое отверстие было сделано первым?

5. На костюмированном вечере среди гостей есть преступник. Посмотрите на гостей в нарядах и скажите, где он.