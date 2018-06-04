Ещё
Криминальные загадки, которые решат избранные
Далее:
Читайте также:
Ещё

Криминальные загадки, которые решат избранные 

Рамблер 14 часов назад
Дедуктивный метод, который практиковал Шерлок Холмс, может пригодиться каждому из нас. С его помощью мы развиваем наблюдательность и учимся системному мышлению. Хотите попробовать применить его на практике? Тогда вот пять криминальных задач, которые помогут вам потренироваться.
1. Из кафе 10 минут назад украдены деньги. Все говорят, что в это время в кафе не были, но точно известно, что воришка среди четверых людей, изображённых на картинке. Изучите изображение и скажите, кто из этих четверых говорит неправду?
2. Трое преступников намереваются сбежать из тюрьмы. Для этого они встали друг другу на плечи, но верхний не может дотянуться до окна — ему не хватает нескольких сантиметров. Как же им всё-таки сбежать?
3. Полчаса назад один из соседей совершил кражу, но все уверяют, что не покидали своих домов. Посмотрите на картинку и скажите, кто всё-таки совершил преступление?
4. Парень стоит с яблоком на голове, а другие стреляют. Стрелки сделали три выстрела и промахнулись, и на фоне остались отметины. Какое отверстие было сделано первым?
5. На костюмированном вечере среди гостей есть преступник. Посмотрите на гостей в нарядах и скажите, где он.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда Playboy показала, какой была до операций4
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»134
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой25
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение