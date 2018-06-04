Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»

«Мой сын алкоголик и психопат, и мне его жалко»

Не знаю, как мне быть и как помочь сыну. Он рос очень красивым и хорошим мальчиком. Так хорошо на гитаре играл, чистенький всегда, всем так нравился. Рубашки каждый день менял. А потом женился на девушке, которая не из нашего круга. Мне все соседи говорили: «Ты зачем ему жениться разрешаешь? Она со всеми в округе переспала!» А мне казалось, что я не должна лезть.

Думаю, ему приворот сделали. Ее бабка все время ему из чашки попить давала из одной и той же. Конечно, он молодой, красивый, перспективный, с высшим образованием, а она швея простая с братом алкоголиком.

Сын женился, родили ребенка они. Но жить вместе не смогли. Развелись, когда внук еще маленький был. И жена сына стала деньги из него на ребенка тянуть, а сама видеться нам никому не давала с мальчиком. Сын приходил в гости, а она его не пускала. Внук плакал под дверью и заработал себе язву на нервах. Его потом оперировали много лет спустя, разрезали по всему телу, что-то вырезали, он потом год есть не мог. Сын мой все оплачивал, а потом оказалось, что его бывшая не ту сумму ему назвала, которую операция стоила, а на 20 тысяч больше. И это притом, что сын еще учебу внука оплачивал в институте.

А внука против нас настраивали. Когда внук заболел, то требовал, чтобы сын на него квартиру переписал (а у сына завещание написано на его новую семью). Сын отказал — сказал, что не хочет, чтобы квартира бывшей жене досталась. И тогда внук сына проклял и потребовал, чтобы он на похоронах его не появлялся. Вы представляете, как бедного больного мальчика против его же отца настроили? А потом еще выяснилось, что он отчима своего называл папой. Как же так? ((((Так жалко сына было, но он молчал, внутри себя переживал.

Но эту женщину, жену свою бывшую, сын очень любил. И когда у них отношения стали портиться, начал пить вместе с ее братом. Попади он в другую компанию, не случилось бы такого никогда. А тут прямо ужас. И как выпьет — злой. Однажды меня толкнул — и я об окно до крови висок разбила. Думала вызвать полицию, но он же мой сын.

Пил Миша запоями. Но когда не пил, снова был моим любимым дитя, моим красивым Мишенькой. И встретил еще одну не очень хорошую женщину. Она была с пятилетней дочкой уже, а муж ее умер. И эта новая женщина не захотела сыну ребенка родить. Только из него деньги на себя и на дочку тянула. А он страдал и пил. И вот однажды возвращался домой с завода, много выпил. Последнее, что помнит, что в автобусе новыми часами кому-то похвастался. А потом его жена нашла в подъезде с пробитой головой. Стукнули чем-то и часы забрали.

Врачи сказали, что мой сын умрет. У него аллергия на антибиотики, даже трепанацию нормально сделать не смогли. А он выжил. Тогда они сказали, что он будет растением. Но он начал шевелиться. Потом, что он будет идиотом и никогда никого не будет узнавать. Представляете, матери такое сказать –и-д-и-о-т-о-м! Но он однажды открыл глаза и говорит: «Мамуля пришла».

Так что у него появился второй шанс. Но травма оказалась такой, что где-то что-то ему сильно повредило. Врачи сказали, что будет меняться настроение. Очень стал агрессивный. А еще сказали, что пить ему теперь совсем нельзя.

Он закодировался. Но стал очень много злиться. Раньше злился, когда пил, а теперь все время. И новая жена стала его ко мне выгонять после всего, что он для нее с ее дочкой сделал. Пока деньги приносил, был нужен, а больной никому не нужен. А потом сына уволили с работы. И он снова начал пить.

Мы живем в квартире «вагончиком», и он приходил ко мне в комнату и кричал, что я плохая. А плохая, потому, что утром рано встаю, и это его будит. Или что муж мой, который сейчас уже старенький и не в себе, туалет надолго занимает, или случайно съел продукты с его полки в холодильнике, или от него пахнет плохо. Слово сыну поперек не скажи. Я так радуюсь, когда его дома нет, а то страшно с ним.

И я же так стараюсь, чтобы ему хорошо было: все сама ему готовлю, на подносе прямо в комнату приношу, денег с него ни за что не беру, хотя так тяжело с рынка картошку килограммами тащить, рубашки стираю на руках — все по дому сама делаю. И опять эта агрессия, непонятно за что. Но я его жалею, понимаю, какая тяжелая у него жизнь. Он опять пить начал, так ему плохо. А мне страшно, ведь ему нельзя совсем. Прошу снова закодироваться, а он кричит. Часами может на меня кричать.

Раньше я сбегала погулять, а теперь муж совсем плохой стал — не могу его одного оставить, да и так злит он Мишу своей беспомощностью.

Мой сын — глубоко больной человек. Мне говорили, что я его выгнать должна, особенно после того, как он выпил и меня раздетой на мороз выгнал. Обзывали его психопатом. Но он же мой сын, это его дом, как я его выгоню? Уже не знаю, что делать. Нельзя к нему относиться как к здоровому, надо понимать, что у него травма. Иногда и умереть хочется, но за мужем моим больше некому ухаживать. Может, кто был в такой ситуации и что-то посоветует?