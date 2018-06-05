Причины, по которым женщины стыдятся своих мужей

Понятно, когда муж пьет, бьет, дома не живет — есть чего стыдиться. А лучше не стыдиться, а сразу сбегать. Но иногда женщины стесняются слишком хороших мужей. Скрывают их хорошесть от знакомых и жалуются на нее психологам.

Стыд можно определить как неприятные переживания из-за того, что твои действия не соответствуют системе ценностей. Поэтому, конечно, странно стыдиться, что муж у вас красивый. Или заботливый. Или нежный… Но можно же красоту приравнять к гомосексуальности. Заботливого мужа назвать подкаблучником, а нежного и вовсе тряпкой. И — опа! У вас есть веские основания для стыда и позора. Но все равно не за себя, а за другого (что само по себе противоречит определению стыда).

Вообще с этим стыдом такая тема сложная. Очень часто под ним маскируется вина, которая и сама по себе может иметь тысячи причин. А нередко в стыд трансформируются страхи. Женщина думает, что ей стыдно за мужа, а на самом деле ей стыдно за себя — перед родителями за свой выбор или перед каким-то внутренним правилом за то, что она его «предает». Условно: должна была продолжить династию и выйти замуж за военного, а вышла за художника. Конечно, он не особо мужественный, у него даже нет права на ношение оружия — позор-то какой!

У стыда может быть еще множество причин, и надо их внимательно и пристально рассматривать в каждом конкретном случае. Можно не бежать сразу к психологу, задайте себе такой вопрос: «Действительно для меня так важно, что мой любимый человек делает это (выглядит так-то)? Чем угрожает мне и моим близким его поведение (образ)?» Вполне может оказаться, что и не угрожает, и не так важно. И тогда к черту стыд. Но если все равно неприятное чувство остается, то это уже ваша психологическая проблема, а на вашего мужа. Вот пять самых странных причин женского стыда, которые встречались в моей практике.

Он ниже меня ростом

Вариации: он лысый, он толстый и любые другие, связанные с физическими данными. Но если полысеть и потолстеть мужчина мог в процессе совместной жизни, то рост — окончательный и неизменный — к моменту свадьбы наверняка был очевиден… И вот она хочет пойти с ним в театр или в кино, на день рождения, вечеринку, но «вынуждена отказываться». Тут непережитая установка: меня засмеют. За что засмеют? За то, что взяла меньше, чем могла бы? Получается, что женщина стыдится не своего мужа, а себя: не осилила поднять больше. Там какой-то комплекс — набор установок, мешающих наслаждаться счастьем с любимым человеком.

Он слишком красивый (ухоженный)

Это странно. Обычно от женщин слышны упреки в том, что мужчины неряшливые, не следят за собой, за своими грязными ногтями, колючими бородами, стоптанными ботинками и растянутыми штанами… Но есть и обратная, тоже распространенная история — чересчур ухоженного мужчину стесняются. И тут я дам снова тот же совет: ищите проблему в себе. Что пугает вас в этом его поведении?

В большинстве случаев речь идет о наслоении страхов и стереотипов. Традиционно считается, что забота о внешности — женская черта. Если она проявляется в мужчине, значит, он недостаточно мужественный. А это значит, что он не сможет защитить, прокормить, вынести из огня на руках… В общем, женщина не чувствует себя защищенной (а смысл брака ей виделся именно в этом) — и пытается найти внятные объяснения своему беспокойству. Внешность — это очень внятно!

Он вообще без комплексов

Есть такие мужчины, которые с удовольствием разделяют женские обязанности. Они с интересом изучают полки в магазинах (в том числе и женского белья), они сюсюкаются с детьми и (о нет!) покупают прокладки и презервативы! И еще в тележку кладут их поверх продуктов, не прячут…

Здесь жена стыдится себя, не принимает свою природу, свои интересы и потребности. Когда она видит, что у мужа нет подобных комплексов, ее стыд проявляется с удвоенной силой.

У него непрестижная профессия

Это не о внешности, но все равно об образе в целом.

В наше время, особенно в больших городах, у женщин много возможностей удовлетворить свои амбиции. В некоторых сферах женщина-руководитель —это вообще правило. А муж отстает… он может быть строителем или водителем. Жена не может сказать никому, что она такая успешная, а он простой парень. До такого даже доходит, что даже если совсем немного зарплата у мужа не дотягивает, то все — позор. У этого стыда в основе лежит подсознательная установка: мужчина — кормилец. А если жена добилась большего, значит, случись что, муж не сможет обеспечить семью, не сможет защитить. Здесь слышится голос затаившегося страха. Потому что если вы всем и так обеспечены, то о чем речь? И какая такая ситуация вам видится, в которой он не сможет вас защитить?

Он обо всем со мной советуется

«Тряпка просто, а не мужик». Вроде и на работе уважают, и с детьми ладит, и с соседями конфликт урегулировал, но нуждается в постоянной поддержке жены. Рассказывает ей о своих проблемах, спрашивает совета. А нормальный мужик должен быть непоколебимой опорой и все решать сам.

Самое смешное, что те же девушки страшно обидятся, если мужчина начнет все решать сам и ставить их перед фактом. А как же равноправие? А как же посовещаться? Стыд за мужчину, который все время советуется и нуждается в поддержке, маскирует спонтанное желание хоть иногда переложить ответственность на других.

Мужчина, который сам все решил, гаркнул хорошенечко и сразу поставил всех на свои места — это мечта тех, кто не умеет пользоваться свободой, кто хочет, чтобы за них решали. И вот за них нарешают, и можно говорить спокойно: «Ты мне всю жизнь испортил». И вроде ни в чем не виновата.

Он слишком заботливый

Жалоба формулируется как «морально муж слабее меня». Мужчина, который взял на себя «женские» обязанности — варит кашу, кормит детей, моет полы и приносит чай к столу работающей женщины, — воспринимается как недомужчина. А если он к тому же не проявляет ревности и не диктует условия (с кем встречаться, во сколько приходить домой, когда ложиться спать), то в женских глазах он слабак. Здесь речь идет все о том же архаическом женском страхе: «не сможет защитить». Ассоциативно для многих сильный=грубый. Здесь нужно искать, от кого (от чего) женщина хочет защищаться.