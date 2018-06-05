Как понять, что вы — экстрасенс

Вас когда-нибудь посещало чувство, что вы отличается от всех остальных? Возможно, вы точно предсказывали, что произойдёт то или иное событие? Или, например, с вами происходило что-то необъяснимое? Если подобное было в вашей жизни, то не исключено, что вы сверхчувствительный человек с экстрасенсорными способностями. И вот несколько способов понять, действительно ли вы — экстрасенс.

1. Чёткие и реалистичные сновидения. Уникумы видят яркие запоминающиеся сны, испытывают в них различные ощущения. В снах они наблюдают символы, расшифровка которых помогает понять, что происходит в жизни. Экстрасенсы также часто видят повторяющиеся сны.

2. Посторонние звуки. Сверхчувствительные люди часто слышат то, что не слышат другие: звуки якобы из соседней комнаты, звон или гудки с улицы, шептание, шарканье обуви. Это может говорить о присутствии каких-то сущностей, которых обычные люди не замечают.

3. Умение общаться с животными. Люди со сверхспособностями умеют «говорить» с животными и понимают их язык, при этом использовать человеческий язык им не требуется.

4. Ваш постоянный спутник — дежавю. Экстрасенсам свойственно регулярно переживать дежавю, то есть вдруг понимать, что окружающая обстановка, в которой они оказались впервые, или незнакомые люди им уже где-то встречались.