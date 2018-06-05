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Наболело: «Свекровь делает мне подклады на смерть»
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Наболело: «Свекровь делает мне подклады на смерть» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Depositphotos.com
Я не суеверная, но когда была маленькая, у нас в деревне парню поставили трехлитровую банку с водой под стул. Потом мне рассказали, что это на смерть через воду. И я подумала, что это глупость. Но потом парень тот на речке утонул, года не прошло. А теперь я и сама боюсь, что могу умереть. Дело в том, что моя свекровь меня ненавидит. Я не придумываю, она мне в лицо говорила. Она считает, что я убила моего мужа. А я думаю, что она хотела мне навредить, но Толик забрал порчу на себя.
Она с первой минуты говорила Толику, что я ненормальная. А я самая обычная, и Толика очень любила. И мы женились даже у меня дома, потому что его семья без денег совсем. А еще они меня не хотели на порог к себе пускать.
И вот мы праздновали свадьбу, а тут моя мама идет и видит, что кто-то в ванной комнате. И дверь приоткрыта. Мама открыла, а там свекровь на полу, руки у нее под ванной. Мама ей говорит, что вы делаете. А та говорит, я уронила тут кое-что. И ушла. Моя мама под ванну полезла, а там ложка алюминиевая лежит. А у нас дома алюминиевых ложек нет. И мама говорит, что это подклад на смерть такой — ей ее подруги рассказали.
Я почитала, как порчу с себя снять. Но я слабая, не умею этого. И пока мы с мужем жили, свекровь все время говорила мне, что я плохая пара для Толика, ничего не умею, детей плохо воспитываю. И я все время слабая ходила, потому что, мне кажется, она что-то делала и энергию мою забирала. Я к тетечке одной ходила, но она мне сказала, что надо защищаться научиться. Я чищу свечками себе энергию, но все равно слабая всегда. Чувствую, как шланг на спине у меня, все силы уходят через него к свекрови.
А тут Толик заболел. Сделали ему операцию, но не помогло. Рак у него был. И свекровь мне сказала, что я на него порчу специально навела. А я ей говорю, у меня дети маленькие и Толика я люблю, какая порча? В итоге муж умер год назад, у меня двое деток остались, и свекровь мне все время говорит, что это я в смерти Толика виновата. И я не знаю, как себя защитить. У нас поселок небольшой, все друг друга знают, и знают, что она меня ненавидит. Но никто вмешиваться не будет, потому что это семейное. Мне бы только детей успеть вырастить.
Женский форум6
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