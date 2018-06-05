Девушка, которой муж отрубил руки, о жизни после

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева , которой в декабре 2017 года ревнивый муж отрубил кисти, вернулась домой из петербургской клиники, где разрабатывала пришитую руку. Маргарита встретилась с журналистами « Комсомольской правды » и рассказала, как идет ее реабилитация и как продвигается следствие по делу ее мужа и участкового, который проигнорировал первое заявление об угрозах.

«Если я нервничаю или начинаю паниковать, рука меня не слушается»

Грачева месяц провела в Санкт-Петербурге. Швы на левой руке, которую врачам удалось сохранить, затягиваются. После операции Рита не чувствовала кисть, теперь уже может различать тепло и холод и даже шевелить пальцами. Правда, сжать руку в кулак пока не получается. Впереди у Грачевой еще несколько операций.

Вместо правой руки у Грачевой протез. Немецкие врачи сделали Рите целых два протеза, но один пришлось отправить на гарантийный ремонт, у него вышел из строя один из пальцев.

У второго протеза, который сейчас использует Маргарита, есть только хватательная функция. Однако и им непросто научиться управлять.

«Сжимаю и разжимаю пальцы я как любой другой человек: сигнал идет из мозга, — объясняет Рита. — Протез датчиками крепится к мышцам. Мозг подает мышцам сигналы, а протез их считывает и управляет пальцами. Но если я нервничаю или начинаю паниковать, рука меня не слушается. Научиться управлять ею — это тоже требует усилий», — призналась Грачева.

«Я пока только привыкаю к домашней жизни, потому что мы очень долго были в разъездах. Многое учусь делать заново: готовить, гладить, убираться, отвожу детей в садик, забираю, хожу в магазин, — рассказывает Рита. — Теперь я снова умею гладить. Полы могу дома помыть. Что-то сварить, пожарить. По вкусу — так же, как до всего этого. А вот внешне выглядит похуже».

«Мужчина предложил мне руку и сердце»

Маргарита призналась, что ее узнают на улице не только в родном Серпухове, но и в Санкт-Петербурге.

«Я удивлялась, что меня и в Петербурге узнавали. Был случай, когда я шла по улице, на обочине остановилась машина, из нее выскочил мужчина и подбежал ко мне. Сказал, что восхищается мною, что я мужественная», — поделилась Грачева.

Девушка рассказывает, что ей много пишут в соцсетях. Женщины просят совета, а мужчины зовут на свидания.

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«Моей маме написал один мужчина, который через нее предложил мне руку и сердце. Но замуж я пока не собираюсь, — заявляет Рита. — Сейчас все силы — на восстановление левой руки. А дальше уже буду думать об устройстве личной жизни».

«Я не хочу быть для кого-то обузой»

Мать Маргариты вышла на работу, теперь девушка справляется с хозяйством одна, а также занимается с двумя детьми. Маргарита признается, что тоже хочет работать, но пока реабилитация не окончена не может этого себе позволить.

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«Работать я точно хочу! Я страдаю дома. Но пока сложно сказать, насколько я восстановлюсь и что смогу делать — смогу ли печатать на компьютере и отвечать на звонки, например. Я не хочу быть для кого-то обузой, чтоб мне делали поблажки. Не хочу где-то работать из жалости. Я должна быть полезна», — говорит Грачева.

«Полицейские себя выгораживают»

Пока Маргарита восстанавливается, следователи продолжают работать сразу над двумя уголовными делами. Первое заведено на мужа Грачевой Дмитрия, который сотворил с ней весь этот ужас: увез в лес и там топором методично отрубил ей пальцы, а затем и кисти рук.

Суд над Дмитрием состоится в течение ближайшего месяца. Ранее суд отказался лишить Грачева родительских прав, что, по мнению обвинения, может послужить смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, писал Anews.

Второе уголовное дело заведено на участкового, который халатно отнесся к первому заявлению Маргариты об угрозах со стороны ее супруга. Маргарита готовится к очной ставке с участковым.

«Полицейские сейчас себя выгораживают, — рассказала Рита о ходе следствия. — Как нам стало известно, они задним числом сделали документы: якобы участковый вызывал меня 13 ноября, через два дня после того, как бывший муж угрожал мне. Но впереди у меня еще очная ставка с этим участковым».