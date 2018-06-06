Как не стать жертвой эмоционального насилия мужа

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Одна моя знакомая призналась, что никак не ожидала, что ее второй муж окажется эмоциональным «насильником», просто потому что она уже не первый раз попадала в сети домашнего тирана и была уверена, что щелкает их как орехи, на раз-два. Второй муж ее не пальцем не трогал, носить юбки шириной в пояс не запрещал и в принципе был почти недалек от идеала. Но в один момент что-то пошло не так, и товарищ открыто запустил «эмоциональные качели», а жизнь знакомой в одночасье превратилась в вечную погоню за утекающим сквозь пальцы семейным счастьем.

Многие угодившие в ловушку дамы признаются, что вовремя не смогли распознать эмоциональное давление. Агрессоры по обыкновению высасывают свою жертву как ресурс, пропускают через мясорубку тяжело прожитых совместных лет, тщательно пережевывают и выбрасывают на обочину жизни, а после идут за следующей порцией «свежатинки». Природа эмоционального давления связана и с комплексами неуверенности в себе, и с навязчивым приоритетом значимости мужчины в семье, привитым неадекватным залюбливанием мальчика в период взросления. Если потакать таким нажимам с самого начала отношений, то обезвредить после уже не получится.

Я у мамы самый лучший

Часто бывает так, что мама если и не для себя «игрушку» рожала, то просто залюбливала через край да пылинки сдувала так тщательно, что сына шнурки научился завязывать без малого лет в двенадцать. Чудо такое хоть и училось, к примеру, прилежно, и геометрия была сдана на пятерку с жирнючим плюсом, но в плане семейно-бытовом представляет собой дикаря, добывающего огонь камешками. Его не заставляли мыть полы и убираться в собственной комнате, помогать папе в гараже, а дедушке — на грядках.

Он вырос и не в курсе, что люди порой «ломаются» — им нужен отдых, время на восстановление и, конечно, минимальное снисхождение и помощь во время болезней. Такие, казалось бы, негласные правила человечности, которые не требуют комментариев, тем не менее для эмоционального агрессора являются закрытой книгой, которую он и ему подобные вполне могут так и не познать до конца жизни. Такие мужчины обделены сочувствием, пониманием, жалостью и любят исключительно себя. Даже воспитавшая сыночка в любви и самопожертвовании мама может легко попасть под его горячую и безжалостную руку.

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Эмоциональное давление на первых этапах знакомства у будущих домашних тиранов может идти по двум традиционным сценариям. Первый — инфантильный, обусловленный синдромом Питера Пэна, когда «он, как прежде, был маленьким мальчиком, а она — уже взрослой женщиной. Но он ничего не заметил, потому что был занят собой». Второй — путь Нарцисса, менее элегантный, но более напористый и яркий. Но их все-таки связывает одна важная особенность — эмоциональное подавление и унижение личности, которая ответила им взаимностью.

Синдром Питера Пэна

Встретит подобный товарищ женщину и ждет, когда ж она пчелкой вокруг этого нектара драгоценного финтить начнет, мед за него собирать да кормить с ложечки. А коли барышня не привыкла сама ухаживать за мужчиной и спокойно ждет телодвижений в свою сторону, этот кадр начнет разъяснять поэтапно свою философию доступными определениями.

Например, он с самого начала отношений просит женщину доказать любовь поступками или требует от избранницы досрочной верности, когда сам поступками мужскими едва ему знакомую барышню еще не завоевал, но уже травмирует ее просьбами ни с кем больше не общаться: видите ли, у него на нее планы имеются.

Он всегда прощупывает почву, прежде чем ступить, например постоянно спрашивает: «А если я сделаю для тебя это, тогда ты согласишься?» Фактически он не желает тратить время на ухаживания и завоевание, если дама предварительно его кандидатуру не одобрит.

Некоторые женщины мгновенно раскусывают лентяя-«торгаша», который толком ничего не делает за время знакомства, кроме как канючит и гарантии выпрашивает. Но и есть и те дамы, кто продавливается уже на этом моменте. Подобные мужчины порой слишком стремительно влетают в отношения, кормят безосновательными лестными «Ты только моя!» не потому, что влипли по самые влюбленные помидоры, а потому как им лень. Лень долго искать, проходить через трудности, возможные капризы, ненужные траты и другие затруднительные моменты первого знакомства. Вот и имитируют досрочную верность, чтобы сразить жертву искусственной влюбленностью.

Тактика у них максимальная простая, построенная на принципе конверсии: зная, что далеко не каждая мадам будет «на все согласная», они берут с полки всех подряд, мол, трое откажут — четвертая согласится. Подкупают такие «самородки» женщин еще и тем, что совершенно не боятся ответственности, от которой нормальные мужчины в начале отношений бегут, как тараканы от веника.

Приспособленец с радостью разделит с вами жилплощадь, желательно, конечно, вашу, женится через год и начнет «хотеть» детей. Да так хотеть, что прям настаивать будет, топя женское сердце милыми мыслями об отцовстве. Дети для них — сильнейшее оружие женской слабости и уязвимости. Питеры Пэны всеми способами намертво привязывают к себе и только после чудят.

Комплекс Нарцисса

Этот товарищ инициативен, словно реактивный двигатель, он удивляет, поражает и восхищает. В голове миллион затей и способов увлечь женщину не примитивными мужскими методами, что будущей жертве, безусловно, льстит. Он планы может строить задолго до встречи, а приятнее всего, что даже голову свою включать и кнутом инициатив подгонять мужчину не нужно.

По факту оказывается, что он на самом деле блюдет исключительно свои интересы, а потому делает все сам. Чуть позже женщина узнает, что ездить в гости к маме было на три месяца вперед не запланировано, а любая попытка вклинить собственные планы в общие уткнется в его железное «нет». Правда, к этому времени жертва уже оказывается в сетях брака и с маленькими детьми на руках.

SUNMAG

Половина людей, с кем вы общаетесь, может сразу попасть в список персон с плохим влиянием; товарищ тщательно изучит ваших подруг на предмет годности и сам решит, с кем резонно связи поддерживать, — естественно, будет работать под прикрытием «хочу тебя защитить от дурных последствий». Может постоянно создавать ситуации, где во всей красе открываются природные женские слабости.

Агрессоры в совершенстве владеют игрой на чувстве вины, стыда и пробелах в знании «Что ты городишь? Что ты натворила? Из-за тебя мы опять!.. Не ляпай, если не знаешь!» Это точки «возврата», которые он постоянно будет припоминать и использовать как аргументы для следующих манипуляций.

Не стоит путать подобное мужское поведение с примитивным штампом «маменькиного сынка», в отличие от которого эмоциональный агрессор не станет прятаться за женскую юбку и спрашивать родительского совета. Домашний тиран, искалеченный внутренними комплексами, ищет путь комфортного приспособления к текучке семейных дел за счет сил женщины, а заодно «питается» негативными эмоциями, которые жертва будет испытывать во время прессинга. А может быть в этом недалеком будущем уже что угодно… К сожалению, исправить ситуацию отношений с агрессором чаще всего можно только уходом.