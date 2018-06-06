Карьерные навыки, которые нужно получить до 35 лет

В наше время все развивается настолько стремительно, что уже полученных ранее профессиональных знаний не хватает для выполнения тех или иных задач. Поэтому эксперты составили список навыков, которыми обязательно нужно обзавестись до 35 лет, чтобы полноправно считать себя успешным специалистом и незаменимым сотрудником.

Найти свою сильную сторону

К этому времени вы уже должны определиться, что же в вас есть такое, чего нет в остальных сотрудниках. Ведь самые успешные люди, по мнению психологов, — именно те, которые точно знают, в чем они хороши и в каких областях им нет равных.

И не забывать о своих слабостях

Если вы легко определились со своей суперсилой, то вам наверняка не составит труда вычислить и свою главную слабость. Но учтите, что мало определить вещи, в которых вы не так сильны, но не безнадежны. Можно обратиться к специалистам и попытаться исправить ситуацию. Иначе в какой-то момент эта самая слабость может сработать против вас.

Научиться делегировать полномочия

Без сомнения, вы сможете справиться с любой задачей, но зачем, если у вас в подчинении есть несколько сотрудников? Ведь пытаясь усидеть на всех стульях сразу, вы неразумно используете свое время и свой потенциал. В итоге это приводит к тому, что вы тратите много сил на какие-то мелочи, но упускаете из вида действительно важные вещи.

Принимать вызов

Выходить из зоны комфорта — вот что нужно для успешного развития и самосовершенствования. Допустим, вы великолепный спикер, и для вас не составит труда выступить перед группой из 10-15 человек. А если их будет 100 или 300? Придумайте вызов для себя и попробуйте сделать больше, иначе вы никогда не поймете, как далеко вы можете зайти.

Спокойно относиться к критике

Не стоит демонстративно надувать губы и изображать из себя обиженного ребенка. Любая критика, если она конструктивная, конечно, помогает вам совершенствовать свои навыки и достигать еще больших высот. Просто учтите свои ошибки и не совершайте их впредь.

Прислушиваться к советам

Речь идет, конечно, о действительно ценных советах, которыми стоит воспользоваться. Здесь самое главное — найти такого человека, который сможет собственным примером вам показать (или доказать), как справиться с той или иной ситуацией и решить даже самые сложные задачи.

Удалить компромат из Сети

Это раньше вы могли дать маху и опубликовать жаркие снимки с какой-нибудь шумной вечеринки или ваши похождения на отдыхе. Но чем старше мы становимся, тем больше понимаем, что все эти компрометирующие кадры работают против нашей репутации. Поэтому не поленитесь просмотреть свои социальные страницы и удалить тот контент, за который вам теперь стыдно. Кстати, заодно и телефон свой проверьте, там тоже наверняка скопилось много того, о чем бы вы хотели забыть.

Уметь продавать

И в первую очередь себя! Ведь от того, насколько грамотно вы себя презентуете, будет зависеть ваше продвижение по службе и, соответственно, размер вашей заработной платы. Эксперты уверяют, что навыки продаж — самые важные из тех, которые вам нужно получить в первую очередь.

Вовремя говорить «нет»

В свое время, чтобы добиться расположения начальства и показать, какой вы незаменимый сотрудник, вы соглашались на любую работу и выполняли даже те задачи, которые не входили в ваши обязанности. В итоге окружающим просто стало выгодно, что рядом с ними есть человек, на которого можно спихнуть все поручения. Учитесь вежливо, но твердо говорить «нет» — вам это точно пригодится.

Обзавестись полезными контактами

К сожалению или к счастью, но связи решают все, и это действительно так. Если вы знакомы с нужными людьми, то можете быть уверены, что все ваши дела решатся самым выгодным для вас образом. Имейте в виду, что чем больше у вас полезных знакомств (но именно тех, кому вы действительно сможете доверять), тем лучше сложится ваша карьера. Доказано!