Как выйти из кризиса

Как выйти из жизненного кризиса с выгодой для себя

Никто из нас не застрахован от жизненных потрясений. «Почему это случилось со мной?» — спрашиваем мы себя. Есть ли возможность предвосхитить кризис и что делать, если он все-таки произошел? Редакция WMJ.ru искала ответы на эти вопросы вместе со специалистом по женскому предназначению психологом Светланой Казанцевой

Для начала нужно понимать, что кризис кризису рознь. Есть «плановые», возрастные кризисы, которые происходят каждые семь лет и которые обязательно нужно пережить, чтобы избежать проблем в будущем.

Так, например, с 14 лет до 21 года каждый из нас проходит период социализации и отделения от родителей. Если же по каким-то причинам разрыва не наступает (часто сами родители не отпускают), есть риск навечно остаться ребенком.

Путь к независимости порой полон терний, но их обязательно нужно преодолеть, чтобы стать самостоятельным человеком, завести семью и жить полноценной жизнью. Но есть и другие кризисы, жизненные: уволили с работы, разрыв с любимым, предательство, болезнь…

Представьте: живет себе женщина, семья, дети, все хорошо. Она не работает, и вроде бы ей все нравится, однако появляется дискомфорт: хочется куда-то двигаться, узнавать новое, но она убеждает себя в том, что ее женский долг и предназначение — сосредоточиться на семье. Дискомфорт растет, а годы идут.

И вдруг катастрофа: муж надолго выходит из строя — ему предстоит серьезная операция. Деньги заканчиваются, помощи ждать неоткуда, что делать? Выплакав все слезы, она пытается наладить жизнь: устраивает детей в садик, начинает подрабатывать, находит новых знакомых… У этой (реальной) истории хороший конец.

Муж выздоровел, все вернулось на круги своя, а она поступила в вуз, получила второе образование, освоила новую профессию и с тех пор «работает» не только любящей женой и мамой, но и преуспевающим дизайнером. Решилась бы она на такой рывок, если бы не кризис? Большой вопрос.

Почему происходят кризисы? Потому что мы останавливаемся в развитии и живем вопреки своей природе, придумывая для этого всяческие оправдания. Если ты не развиваешься, жизнь начинает двигать тебя сама. Иногда она плавно ведет нас за руку, иногда раздраженно подталкивает, а иногда берет за шкирку и бросает в пропасть. Кризис — это всегда переход со старого уровня на новый, это возможность отбросить все ненужное и начать жить по-новому.

Расскажем другую историю — о девушке, которая уехала с семьей жить в Болгарию. Там они занимались риэлтерством, продавая дома нашим соотечественникам, и все у них все складывалось хорошо — ровно до кризиса 2014 года, когда рубль рухнул и продажи остановились. Прошел месяц, два, полгода — ситуация не изменилась. Деньги у них были, но стало невыносимо скучно! Первой всполошилась подруга, когда однажды утром она обнаружила мужа с утюгом в руках!

«За 12 лет совместной жизни я ни разу не видела, чтобы муж гладил белье, — рассказывала она, — если он взялся за утюг, что же будет дальше?»

В итоге она настояла на возвращении в Россию, где они выстроили жизнь по-новому. Он юрист, она работает в рекламном бизнесе, занимается детьми. Утюг сыграл в ее жизни ключевую роль. Судьба послала ей знак: нужны перемены, и она его уловила — прислушалась к подсказке, проявила решительность. Но часто ли мы готовы обращать внимание на знаки? Увы, иногда мы сознательно закрываем на них глаза — до тех пор, пока не грянет буря.

Что делать, если кризис все-таки произошел? Первое — принять ситуацию. Когда у тебя украли кошелек, принято благодарить, что взяли деньгами! Любая неприятность — это знак, предупреждение. Второе — выплеснуть по максимуму отрицательные эмоции. Не делай вид, что все хорошо, иначе негативная энергия уйдет вглубь и будет разъедать изнутри. Не вини себя, делай все возможное, чтобы не погрузиться в депрессию:

• Увеличь физические нагрузки. Это прибавляет жизненной энергии и помогает сбрасывать негатив.

• Смени обстановку, уезжай. В деревню, на море — куда получится. Попроси родственников посидеть с детьми, возьми отпуск. В такие моменты самое важное — душевное здоровье.

• Смени на время круг общения, не беги искать утешения у подруг — нужен кто-то новый, позитивно настроенный, кто сможет посмотреть на твою ситуацию со стороны. Как вариант лучше уж излей душу… таксисту! Но если есть возможность, то лучше вообще обратись к профессионалу.

• Ищи единомышленников — сейчас в соцсетях много разных групп, где могут помочь советом те, у кого уже есть аналогичный опыт.

• Переключайся с эмоций на размышления. Возьми лист бумаги, краски и изобрази все, что с тобой произошло, или опиши. Вместе с потоком сознания будет выплескиваться и негатив (только не забудь потом обязательно сжечь свое творчество).

• Проанализируй, что с тобой произошло. Какие знаки судьбы ты проигнорировала? Пять лет встречалась с женатым мужчиной в надежде на то, что он бросит жену? Сидела на нелюбимой, но стабильной работе, пока не уволили? Ищи причину кризиса. Это поможет избежать ошибок в будущем и повернуть жизнь в правильное русло.

Главное, что необходимо помнить всегда: кризис — это не наказание, это часть духовного роста. Жизнь всегда подсказывает направление и дает шанс для позитивных изменений. Мы можем воспользоваться этим шансом, а можем отвернуться и продолжать совершать старые ошибки. Предвосхищать кризис или ждать нового — каждый решает сам..