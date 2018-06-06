Что вам выбрать, чтобы выжить

Разгадывание логических загадок стимулирует мозг и заставляет его мыслить нетривиально. Если вам кажется, что вы и так достаточно на тренировались, то проверьте себя, решив несколько головоломок.

1. Вы заблудились в пещере. Внезапный обвал завалил вход, через который вы сюда попали. Зато вы обнаруживаете целых пять выходов, но они весьма опасны. В первом живут летучие мыши, укус которых смертелен. Во втором при малейшем движении произойдёт оползень. Третий залив раскалённой лавой. Четвёртый заполнен токсичным газом, убивающим животных. В пятом обитают радиоактивные растения, которые мгновенно заразят вас. Куда же вам пойти?

2. Вы оказались в плену у диких индейцев. Они уже готовы вас казнить, но предоставили вам последнее слово. Но всё не так просто: если вы скажете в последней речи ложь, то вас застрелят из ружья, а если правду — сожгут на костре. Что бы вам сказать?

3. Вы находитесь на последнем этаже здания, которое вот-вот снесут. Рядом нет ни лестниц, ни окон, есть только три лифта. В первом лифте живёт невидимый, но ядовитый паук, яд которого убьёт вас, шахта второго лифта заполнена кипятком, в третьем живут москиты, переносящие опасную болезнь, вакцину от которой найти очень сложно. Как вам спуститься вниз?