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Психолог призвал изменять, назвав это естественным
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Лабковский призвал изменять и назвал этот процесс естественным 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Разумеется, наставления психолога вызвали бурю возмущения в сети, но нашлись и те, кто посчитал совет полезным.
Михаил Лабковский — один из самых популярных на сегодняшний день психологов, занимающихся проблемами взаимоотношений полов. Подход его весьма радикальный, и потому наставления Михаила частенько вызывают у аудитории весьма бурную реакцию.
Наверное, все дело в том, что психолог пытается говорить людям правду, без прикрас: открывает глаза на бесперспективность отношений определенного рода, советует резко рвать отношения, любить себя по-настоящему и т. д. Чаще всего люди не готовы к радикальным мерам, поэтому и возникает реакция неприятия.
Есть и другой нюанс — некоторые из коллег обвиняют Михаила в жажде эпатажа, объясняя излишнюю жесткость его высказываний именно стремлением к оригинальности. Так или иначе, ни одно интервью Михаила Лабковского и буквально каждый его пост в Instagram всякий раз вызывает бурную волну обсуждений. Так произошло и на этот раз — когда психолог решил порассуждать на тему измен.
«Люди — существа полигамные. Точнее, у людей есть то, что биологи называют «серийной моногамией» — они живут какое-то время с одним партнером, а потом находят другого», — весьма безапелляционно начал Михаил. Однако после такой резкой постановки темы психолог все-таки решил подсластить пилюлю: «Но надо понимать, что это некая шкала. Есть совершенно полигамные и совершенно моногамные люди, а внутри этих градаций есть еще бесконечное число „срединных“ уровней. Если люди находятся ближе к полюсу „моногамии“, им легко сохранить отношения только с одним партнером на протяжении всей жизни. Другим это дается гораздо сложней, а тем, кто полигамен „до предела“, это вообще не представляется возможным. Тут надо понимать, что это природа и это естественно. Не надо бороться с собой и пытаться „переделать себя“ под требования социума».
Сказать, что реакция на данный пост Михаила была бурной — ничего не сказать! Психолога обвинили в том, что она призывает людей жить во грехе, упрекнули в попрании исконных семейных ценностей, призвали запретить ему высказываться публично и т. п. Многих возмутил не столько тот факт, что Лабковский считает измену допустимой, сколько его постулат о том, что не сам человек, а его природа решает — быть измене или нет. Однако нашлись и те, кто решил прислушаться к совету: «В этом что-то есть. Все-таки инстинкты пальца не раздавишь», «Если главное — моя собственная жизнь, причем тут постулаты общества. Я согласен», «Немного грубо, но зерно истины есть».
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