Наболело: «Моя подруга ворует мои вещи»

Мы с Машей снимаем вместе двухкомнатную квартиру, до этого не дружили и вообще друг друга не знали. Я переехала к ней, когда она рассталась со своим мужчиной, и у нее не было возможности снимать жилье одной.

Первое время мы не общались, она очень страдала из-за расставания и неразделенной любви, все время плакала у себя в комнате. Мне, честно говоря, нравилось жить именно так. У меня много друзей и хороших знакомых, с соседкой никакого желания дружить у меня не было. Но со временем, естественно, мы стали общаться больше.

Она много чем делилась со мной, и я даже прониклась к ней и к ее проблемам. Но как только мы "сдружились", я заметила, что Маша стала без спроса брать мою еду из холодильника, кремы и лосьоны из моей комнаты и даже маникюрные ножницы. Конечно, меня это напрягало, но когда я предъявляла соседке претензии, она находила тысячи поводов для оправдания, рассыпалась в извинениях, делала вид, что очень переживает из-за доставленных мне неудобств. И я все время ее прощала. Видимо, это и было моей ошибкой!

Она занималась тем, что шила верхнюю одежду из меха, ее "бизнес" только начинался, и она предложила мне сшить пальто из шкур пони. Я согласилась, хотя меня не устраивала цена, но Маша убедила, что сделает скидку. Поскольку она только начинала свой "бизнес", мне захотелось сделать ей приятное, став ее первым клиентом.

Маша действительно сшила пальто, которое мне очень понравилось, несмотря на то, что оно со всеми скидками казалось мне дорогим.

Периодически соседка брала мое пальто "в аренду" на один-два дня, говорила, что для фотосессий или для того, чтобы показать возможным клиентам. Не могу сказать, что я была в восторге, но мне было не жалко, так что я одалживала.

Но однажды она попросила мое пальто на две недели, сказала, что едет в командировку, будет заключать контракты с заказчиками и хочет взять с собой все свои работы. Это было в конце зимы, пальто я не носила. Я долго сомневалась, но в результате согласилась, поскольку считала ее подругой. Конечно, не лучшей, но я никогда бы не подумала, что может произойти то, что случилось дальше…

Маша уехала в командировку в Петербург и больше оттуда не вернулась. На все мои попытки связаться с ней она не отвечает: телефон не берет, в социальные сети не заходит. Оказалось, что она уволилась с работы за один день и перебралась в Северную столицу, видимо, строить бизнес там. Только на что она рассчитывает, если своего первого клиента она обворовала?!

Позже мне удалось связаться с Машей: она сказала, что не может найти пальто среди большого количества вещей. Но я ей не верю, пальто ведь не носок! Не представляю, как вернуть пальто и зачем оно ей понадобилось!