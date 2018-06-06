Как по бровям мужчины понять, что он гад

Исследователи выяснили, как понять, что ваш мужчина не способен на сочувствие и зациклен на себе. Оказывается, для этого достаточно лишь взглянуть на его брови.

По мнению ученых, у мужчин, с которыми невозможно построить нормальные здоровые отношения, толстые, плотные и хорошо очерченные брови. Утверждается, что обладатели таких бровей способны на романтику лишь временно, пока им нужно вас очаровать, а потом эти мужчины становятся манипуляторами, которые сосут из женщины все соки.

Исследование было опубликовано в Journal of Personality Мирандой Джакомин и Николасом Рулом. Они набрали фокус-группу и выяснили, что мужчины с широкими, темными и густыми бровями чаще оказывались самовлюбленными и зацикленными на своей персоне.

Помимо всего прочего, ученые отмечают, что мода на густые и яркие брови тоже сделала свое дело. Мужчины, которые не пригодны для отношений и хотят от женщины лишь получать, с особым рвением принялись ухаживать за этой частью лица, потому что они не могут жить в одиночестве и им важно, чтобы кто-то постоянно подпитывал их эго.