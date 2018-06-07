11 шагов на пути к гармонии

Безусловно, невозможно быть в спокойствии каждую минуту. Жизнь черно-белая, и у всех случаются проблемы, неприятные моменты. Но стремиться к гармонии нужно. Потому что это прежде всего здоровье — как психологическое, так и физическое. Это основа счастья. А его не нужно ждать. Нужно получать удовольствие от каждого дня. Как это сделать? Здесь много аспектов, которые тесно связаны между собой, и которые дают вдохновение — вдохновение для жизни.

Я нашла для себя рецепт своей гармонии, своего счастья, который, мне кажется, универсален.

Женственность

Это очень важное качество. И проявляется оно как внешне, так и внутренне. Важно уделять себе внимание, следить за собой. Необязательно ходить постоянно к косметологам, за кожей можно ухаживать также дома. Я, например, хожу к косметологу, когда нужно решить какую-то определенную задачу, на массаж. Плюсы есть и в бабушкиных рецептах, и в новых технологиях. Найти свой стиль одежды, в котором будет комфортно. У меня достаточно большой гардероб. Но необязательно, чтобы в нем были исключительно дизайнерские вещи. Пусть они просто будут качественными и красивыми. Женщина должна одеваться с удовольствием! Какой женщине не хочется хорошо выглядеть и ловить восхищенные взгляды и комплименты? Это здорово поднимает настроение!

К сожалению, все чаще женщиной в нашем современном мире нужно учиться быть. Учиться мягкости, заботе, мудрости. Можно быть политиком, кем угодно, но при это чувствовать и вести себя как женщина. Над внутренней составляющей нужно работать в первую очередь, над собой. Если ты в гармонии со своим предназначением, значит ты принимаешь себя, значит есть внутренний свет, любовь к миру, светятся глаза. А именно внутренний свет в первую очередь привлекает людей.

Любовь к себе

Это выходит из первого пункта. Безусловно, это нелегко, и это дорога зачастую длиной в жизнь. В течение жизни я учусь. Я такая, какая есть. Со своими достоинствами и недостатками. Нужно менять некоторые качества, работать над собой, но ни в коем случае не воевать с собой. Относиться к себе не враждебно, а с любовью. И, глядя в зеркало, говорить: «Я тебя люблю, но вот над этим нужно поработать».

Гармония — это сочетание многих аспектов: хорошее самочувствие, способность адекватно принимать происходящее и правильно реагировать, умение признавать ошибки и исправлять их, достигать целей, … Но в основе — любовь — к себе, к окружающим, к миру. Именно она дает энергию для всего. А любить нужно начинать с себя. Если ты себя не любишь по-настоящему, то и других любить не можешь.

Семья

Женское счастье — незаменимая часть жизни. Любому человеку нужна семья. И семья счастливая. А чтобы она была такой, каждый должен в ней выполнять свои роли.

Для меня семья всегда была на первом месте. В Торе есть такая мысль, что человек всю жизнь жонглирует шариками. Их несколько, каждый — определенная сфера его жизни: друзья, работа, семья.. Шарики могут падать, могут даже теряться и заменяться на новые. Только один из этих шариков ронять и терять нельзя, потому что он — стеклянный. И этот шарик — семья. Мы теряем работу и находим другую, нередко меняются друзья под влиянием обстоятельств. Но стеклянный шарик семьи невозможно починить.

Для меня вопрос приоритетов неактуален. При правильном продуманном графике можно уделить время всему. Не нужно распыляться на все подряд. Я четко знаю свое дело и что мне для этого нужно. И легко отказываюсь от тех предложений, которые мне не интересны и не влияют на мою главную цель. Я лучше проведу больше времени с семьей, чем потрачу его впустую.

Любимое дело

Женщине, как и мужчине, очень важно найти себя. Она должна получать удовольствие от своего дела. Я нашла себя в музыке. И мой музыкальный стиль, моя профессия дает мне много всего. Благодаря ей я много путешествую, знакомлюсь с потрясающими людьми, постоянно узнаю что-то новое. Это постоянное развитие, эксперименты, интересные встречи.

Моя музыка — совокупность чтения, хороших книжек, фильмов, путешествий, знания истории… Все это я переношу на музыку, делюсь со зрителями разными культурами, историей разных стран, и, в первую очередь, русской. Моя музыка — отражение меня самой, моего настроения, мироощущения, желаний, переживаний. В мире существуют тысячи разных традиций, фольклора, и мне хочется делится этим всем со зрителями. Хочется передать им свою жажду знаний и любви к истории. Для меня зрители — как часть моей семьи, и я разговариваю с ними, как с родными людьми.

Для меня это жизнь. Я ничего другого себе не представляю, и никогда не представляла. С трех лет я уже пыталась петь, и была на сцене всю жизнь. Музыка — моя любовь, моя страсть, моя профессия, мое дело, увлечение. Одним словом, это моя ЖИЗНЬ.

Расслабление

Я живу в Москве, и очень люблю этот ритм, люблю этот город, но расслабляюсь я на природе. Там, где кругом лес, свежий воздух, нет людей и суеты. Природа невероятно вдохновляет, там я быстро набираюсь сил. У нас есть дом за 500 км от Москвы в лесу, на берегу озера. Там мы с семьей проводим все свободное время, выходные, праздники. Это наш райский уголок. В доме — настоящий камин, у которого я люблю посидеть и почитать. Летом мы много времени проводим на воздухе, очень люблю позаниматься йогой на причале. Это настоящая перезагрузка!

Главная задача моего нахождения в деревне — это отдых, прилив сил, вдохновение, которое дарит мне природа.

Время для себя

Иногда каждому человеку нужно уединиться и побыть в полном покое. У меня такие моменты случаются после гастролей. Также люблю уединиться в бане. Там у нас есть настоящая старинная русская парилка. Это не только полезно для здоровья и красоты, но заметно улучшается настроение.

В Москве люблю прогулять по улочкам в центре, особенно когда город только просыпается. Кстати, утро — самая важная часть дня. Как мы себя настроим утром, таким и будет настроение, и соответственно, день. Мне с утра нужно чем больше времени, тем лучше, потому что нужно собраться, внешне и внутренне. Я люблю делать это не спеша. Не спеша встать, пройтись по планам, правильно настроиться на предстоящий день.

Самостоятельность

Несмотря на поддержку семьи и мужа, женщина все-таки должна быть самостоятельной, нести ответственность за себя и свои действия. Должен быть стержень, дальновидность. Это очень важно. К тому же, приятно чувствовать себя уверенной и самодостаточной. Иногда нужно проявить волю, силу и характер. Без этого в современном мире никуда.

Активная жизненная позиция

Правильно говорят, что движение— жизнь! А чтобы быть активной, чтобы была энергия, нужен правильный график и здоровый сон. Я встаю рано, ложусь не поздно. Мне хочется все успеть. И, конечно, нужно четко понимать, чего ты хочешь, к чему идти. Для меня помимо семьи важна работа. Я искренне люблю свое дело, я предана ему. Безусловно, помогает целеустремленность, трудолюбие и характер, но должны быть и мудрость, чтобы идти правильно, делать правильные шаги. Иначе можно разбрасываться и так ничего не добиться.

Моя любимая поговорка — «Под лежачий камень вода не течет». Дорога к успеху — она тернистая, сложная, порой необходимо очень быстро принять важное и правильное решение. Успех любит смелых и трудолюбивых! Вставая с утра, каждый день спрашивайте себя: «Что я могу сегодня сделать для своей мечты?». А лучше делать это еще и вечером, чтобы в голове уже была задача на предстоящий день.

Искренняя жизнерадостность и позитив

Лично я не могу без юмора, смеха. Если есть позитив, искренний и настоящий, тогда можно любые трудности пережить. Я стараюсь жить с хорошим настроением, с улыбкой. Жизнь идет, и то, как мы сами выбираем, такой она и будет. Поэтому я стараюсь искать в каждом дне радость, приятные моменты. Просто нужно понять, что не стоит откладывать счастье. Счастье — это не когда что-то произойдет, это сама дорога к цели.

Жить той жизнью, какой хочешь — это и есть счастье, не смотря на мелкие неурядицы, от которых никуда не деться. И сюда входит и семья, и образ жизни, и профессия. Поэтому я хочу пожелать всем смелости! Смелости пойти к своей цели, сделать первые шаги. И быть счастливыми, по-настоящему!

Путешествия

Я была очень много где, и могу сказать, что путешествия — это потрясающе! Главное подходить к ним с умом. Я, например, предпочитаю сочетать отдых с пищей для ума. Люблю посмотреть что-то историческое, интересное, аутентичное. Да, иногда нужно просто поваляться на пляже, но ведь гораздо интереснее совмещать. Если говорить о любимых местах, могу выделить Италию и Азию. Италию я люблю давно, и посещаю ее каждый год. Последние пару лет исследуем с семьей небольшие итальянские города. А Азия— это отдельная история. Я люблю природу, такую как она есть, без всяких вмешательств, дикую и настоящую. В Азии мы были в невероятно красивых местах, она вся невероятная. Азия — это действительно рай, где живет и растёт буквально все в гармонии с природой. Здесь можно просто быть самим собой. Есть спокойствие и вечность. Здесь невозможно пропустить восход и закат солнца, смотря на горы или океан. А увидеть ночью Млечный Путь, и то созвездие, которое будет смотреть сверху и пожелает спокойной ночи — традиция, без которой нельзя лечь спать. Радует, что на планете есть такие места. Дикие и гармоничные одновременно.

Спорт

Для меня очень важно, чтобы мышцы были в тонусе. Несколько раз в неделю я пробегаю на беговой дорожке по несколько километров. Зимой много катаемся с семьей на лыжах. Пару лет назад купили всем велосипеды и летом теперь катаемся на них по деревне. В фитнес-зале или дома выполняю упражнения на разные группы мышц. Главное в спорте — постоянство. Тогда будет эффект. К счастью, мне не приходится себя заставлять. Лень мне не свойственна, а энергия, которую приносит активный образ жизни и нагрузки, невозможно переоценить. Это сказывается не только на фигуре, но и на настроении, здоровье, самочувствии, а в следствии, успеха и успешной жизни. Ведь если человек активен, он гораздо больше успевает, большего добивается и получает удовлетворение от жизни.