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Узнайте тайные стороны своей личности
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Узнайте тайные стороны своей личности 

Рамблер 4 часа назад
Хотите узнать кое-что новое о себе? Тогда пройдите тест, который приоткроет тайны вашей личности. Выбирайте один из двух вариантов, а потом посмотрите результат.
1. Что вы предпочтёте: получить 50 000 долларов честным путём или 150 000 нечестным?
2. Что вы выберите: быть бедным и иметь мало свободного времени или иметь много денег, но быть постоянно занятым?
3. Что вам по вкусу: знать, что действительно о вас думают друзья, или верить в то, что им вы симпатичны?
4. Как вы хотели бы жить: свободно в самой бедной стране мира или в пятизвёздочной тюрьме?
5. Как вы считаете, нужно лгать своей второй половине или говорить правду, разбивая сердце?
6. Вы выбираете: быть самым богатым на планете или быть бессмертным?
7. На что вы согласились бы: вести машину очень усталым или быть за рулём под воздействием препаратов?
8. Что лучше: быть странным или быть обычным, ничем не примечательным человеком?
9. Что вы считаете правильным: прекратить убийства всех животных и полностью отказаться от мяса или собственноручно убивать животное перед едой?
10. На необитаемом острове вы остались бы: в компании четверых людей, которых ненавидите, или в одиночестве?
Женский форум
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