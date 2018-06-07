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О вашей гениальности говорят привычки
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О вашей гениальности говорят привычки 

Рамблер 11 часов назад
Все родители считают своих детей самыми талантливыми, самыми одарёнными и даже гениальными. Ну а теперь, когда вы стали взрослыми, вы по-прежнему гениальны? Давайте узнаем это. Вы определённо отличаетесь от прочих людей, если вам свойственны эти привычки.
1. Недосып. Считается, что для нормального функционирования организма спать нужно около 8 часов. Но если вы гений, то вам безразличны общепринятые мнения, поэтому у вас собственный график.
2. Обычные хобби. В биографиях гениев можно найти подтверждения того, что они имели бессмысленные хобби. Учёные полагают, что это говорит о необходимости время от времени сосредотачиваться на чём-то простом в перерывах между напряжённой работой.
3. Бессмысленные занятия. Все знают примеры, когда гениев осмеивали за нелепые изобретения лишь потому, что они опережали время, и современники не могли их оценить в полной мере.
4. Творчество. Развитое творческое мышление — один из признаков гениальности.
5. Чудачество. Очень умные люди частенько совершают нелепые поступки. Специалисты считают, что мозг, которые у гениальных людей развивается иначе, чем у обычных, с помощью мелких чудачеств адаптируется к окружающему миру.
Женский форум
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