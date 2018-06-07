Как нас обманывают магазины

Большие и маленькие магазины часто прибегают к обману, чтобы привлечь покупателей и получить большую прибыль. Об этих уловках стоит знать, чтобы не покупать ненужные или некачественные товары.

1. Читайте надписи на упаковках. Если информация от производителя заклеена, то не исключено, что супермаркет мухлюет.

2. Не пропускайте пересортированные товары. Продукты часто делятся по сортам. Продавцы могут выдавать второсортные товары за первосортные или перемешивать их.

3. Не ведитесь на акции. Снижение цен часто использую, чтобы сбыть просроченные или низкокачественные продукты.

4. Будьте внимательны при покупке замороженных товаров. До половины веса может составлять лёд, особенно это касается замороженной рыбы.

5. «Чёрная пятница» — сплошной обман. Очень часто в преддверии распродажи магазины просто завышают цены, чтобы после их снизить, создав иллюзию сказочной доступности.

6. Не покупайте приготовленные в магазине блюда. Для нарезок, салатов, горячих блюд берут продукты, у которых срок годности вот-вот закончится или даже подпорченные.

7. Не доверяйте полностью отзывам в интернете. Многие интернет-магазины пишут отличные отзывы сами себе или нанимают специалистов для создания отзывов. Негативные отзывы они могут сами удалять с сайта.