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Названы признаки идеального мужчины
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Названы признаки идеального мужчины 

Рамблер 3 часа назад
Найти идеального мужчину практически невозможно, ведь у каждой женщины свои предпочтения. Но учёные настойчиво проводят исследования среди женщин и пытаются описать совершенный образ. И вот каким, по их мнению, должен быть идеал.
1. Лицо со шрамом. Возможно, это покажется удивительным, но многим женщинам симпатичны мужчины со шрамами, в том числе на лице. Исследователи считают, что дамы видят в таких мужчинах храбрецов, способных за себя постоять.
2. Честность. Это качество женщины выносят на одно из первых мест, причём речь идёт не только о честности по отношению к любимой, но и в работе, и в общении с друзьями.
3. Борода или хотя бы щетина. Многочисленные исследования доказывают, что растительность на лице привлекает представительниц слабой половины человечества.
4. Любовь к животным. Девушки уверены, что мужчина, который любит животных, добр и великодушен, а значит, и в семейной жизни он будет внимательным и заботливым.
5. Бережливость. Речь идет и об экономности, и об аккуратном отношении к вещам. Бережливость означает, что мужчина ценит то, что у него есть, всегда продумывает поступки, следовательно, на можно положиться.
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