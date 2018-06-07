Названы признаки идеального мужчины

Найти идеального мужчину практически невозможно, ведь у каждой женщины свои предпочтения. Но учёные настойчиво проводят исследования среди женщин и пытаются описать совершенный образ. И вот каким, по их мнению, должен быть идеал.

1. Лицо со шрамом. Возможно, это покажется удивительным, но многим женщинам симпатичны мужчины со шрамами, в том числе на лице. Исследователи считают, что дамы видят в таких мужчинах храбрецов, способных за себя постоять.

2. Честность. Это качество женщины выносят на одно из первых мест, причём речь идёт не только о честности по отношению к любимой, но и в работе, и в общении с друзьями.

3. Борода или хотя бы щетина. Многочисленные исследования доказывают, что растительность на лице привлекает представительниц слабой половины человечества.

4. Любовь к животным. Девушки уверены, что мужчина, который любит животных, добр и великодушен, а значит, и в семейной жизни он будет внимательным и заботливым.

5. Бережливость. Речь идет и об экономности, и об аккуратном отношении к вещам. Бережливость означает, что мужчина ценит то, что у него есть, всегда продумывает поступки, следовательно, на можно положиться.