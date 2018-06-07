Наболело: «Когда я вижу ее, мне не хочется жить»

Мне 45 лет, живу в одной из столиц западной Европы, замужем, двое детей. Начало хорошее. По профессии я бухгалтер. Работала довольно долго, но с течением времени монотонное однообразие моей работы стало немного раздражать. Решила попробовать что-то другое. Переквалифицировалась на секретаря нотариальной конторы, здесь это называется «помощник».

Работа была очень интересной — заверения договоров купли-продажи, нотариальные иски, составление завещаний, раздел имущества. А так как любой нотариус в обязательном порядке является еще и адвокатом, то приходилось бывать в суде, вести гражданские акты, заниматься делопроизводством. Да, есть, что вспомнить. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Я ушла в декрет, а через положенные два года поняла, что опять беременна. Короче, работу я потеряла.

Когда младший ребенок пошел в садик, я задалась извечным философским вопросом: что делать?

По характеру я очень ответственная и даже придирчивая. Во всем должен быть порядок — это мой девиз. Как-то сидя с подругой в кафе, я заметила, что в названии этого заведения (а мы сидели за столиком как раз напротив главного входа) отвалилась одна буква. Я подозвала официанта и указала ему на эту оплошность. Сразу притащили лестницу и букву водрузили на место. А мы за своевременное проявление бдительности получили от заведения по куску «Захера». Это здесь нормально.

Подруга потом спросила, как я заметила, что буквы нет.

«Галя, ну я же теперь домохозяйка! Я только за порядком и слежу. Как-то автоматически получилось».

На что она ответила:

«С такими навыками тебе надо обязательно быть ревизором».

Здесь слово ревизор имеет множество аспектов, но чаще всего это просто внезапно проверяющий. Я ухватилась за ее слова как утопающий за соломинку. Придя домой проштудировала Сети, узнала, что и как. Через несколько месяцев я нашла соответствующие курсы и еще через год успешно их закончила. Ну а найти работу было просто делом техники. Ты высылаешь свое резюме и прайс-лист по крупным отелям и ждешь. Когда первые недели, а с ними и первый пыл прошли, я стала обзванивать своих возможных «подопечных». Из 137 четырех— и пятизвездочных отелей нашлись те два, которые разрешили мне ознакомится с их хозяйством. Потом было уже легче — меня уже знали, а я знала, где копать.

Отель проверяется от качества туалетной бумаги до улыбчивости обслуживающего персонала. Исключение составляют две области: кухня и техника. Для них существуют соответствующие органы. О том, что я — это я, знает только главный управляющий отелем. Я живу там день или два в зависимости от объема работы и везде сую свой нос.

Через два дня на стол к управляющему ложится мой реферат, который всегда начинается и заканчивается одними и теми же словами:

«Мне было очень приятно ознакомиться с вашим отелем… Я не прошу Вас выполнить все мои замечания, я прошу Вас просто принять их к сведению».

Я получаю свой гонорар, и мы расстаемся на дружеской ноте.

Иногда приходится инспектировать вновь построенные аэропорты — это куда интересней. Можно сказать, карьерный рост. Но тут больше логистики: прилет, отлет, залы ожидания и как провести время.

Теперь самое интересное. Находясь на какой-то очередной презентации, стояла я с бокалом вина и мило с кем-то беседовала. А за моей спиной мой многолетний партнер-заказчик. И вот слышу я, как кто-то из их кружка говорит обо мне, мол, она тоже здесь. И господин Растэль отвечает:

«Ой, только не она! Не портите мне праздник! Я как ее вижу, мне жить не хочется. У меня кровяное давление пaдает. И не только!»

Все засмеялись удачной шутке. А мне стало так грустно! Но, думаю, он прав. Помните, как один из героев Ричарда Гира говорил:

«Моей любимой игрой в детстве были кубики, я любил строить, созидать!»

А чем занимаюсь я, кроме выискивания недоделок? Все чаще задумываюсь о том, чтобы опять сменить профессию. Мужу боюсь говорить, он от моих бесконечных учеб уже устал. Так что пока об этом никто не знает, только вы. Подскажите, что делать?

P. S. 5 августа лечу в Санкт Петербург. Пока еще работу не поменяла, могу заглянуть и в Пулковский аэропорт.