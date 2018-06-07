5 главных качеств истинной женщины

Кристина Жегунова задает всем читательницам каверзный вопрос: чувствуете ли вы себя женщиной в истинном понимании этого слова? И что вообще (помимо физиологии) отличает женщину от мужчины?

Доверие

Как только вы начали делать шаги на встречу своей мечте, просто необходимо довериться ситуации и тому, что будет происходить дальше. Женщина всем своим существом показывает и говорит мужчине: «Я тебе доверяю». Без фиги в кармане, без «ну иногда нет». Она просто доверяет и точка. В каких-то моментах даже больше, чем себе. Как ты решил или не решил — так и будет.

Сложно, правда? Особенно, когда мы уже много десятилетий боремся за свои права, особенно, когда привыкли пл любому поводу иметь свое мнение, особенно, когда это пришло из детства — некоторые с юношеских лет, лишившись мамы, стали «главными» в семье. Если бы мужчины только могли понять, что сильная женщина еще больше нуждается в том, чтобы кому-то довериться… А пока все на нас — пробуйте доверять. Произносите эту фразу каждый день: «Я доверяю тебе». Почему это так важно?

Только такой женщине мужчина готов полностью открыться, довериться сам и в то же самое время начать о ней заботиться, быть нежным. Тех, кто едет на танке, размахивая пистолетами, мужчины просто боятся.

Верность

Флиртуете ли вы с другими мужчинами? Наслаждаетесь комплиментами в ваш адрес или легким ухаживанием?

К по-настоящему верной женщине не подойдет ни один мужчина — все это будет казаться сальным или грязным и ему, и той женщине, на которую он нацелился.

«Только его» — эта фраза сразу отделяет вас от других мужчин и их заигрываний, вы становитесь как будто священной, чистой. Да, при этом красивой, женственной и на самом деле еще более притягательной.

Он — ваша любовь, и верность — отличный признак настоящей любви. Недавно мне по работе позвонил знакомый и начал общаться в свойственной ему манере, на что я ответила: «Что происходит? Почему ты сейчас это делаешь? Я не могу это слушать и в этом участвовать!»

Попробуйте тоже остановить поток легкого флирта, чтоб заслужить истинную любовь.

Цельность

Наверное, это самый сложный пункт. Представьте себе красивый сосуд, например, вазу. Но на ней то трещинка, то осколок, то небольшая дырочка — если налить в нее воду, она рано или поздно вся вытечет.

Если в женщине есть сомнения, неуверенность, страхи, если она застревает в разных эмоциональных ситуациях или раскачивается то туда, то сюда как на качелях, в ней появляются трещинки как в вазе. Мужчина это всегда чувствует. С такой женщиной можно быть в отношениях, даже долго, но строить семью на всю жизнь — очень сложно.

При этом первостепенная задача каждой женщины на планете заниматься этой вазочкой — сдувать с нее пылинки и делать то, что нравится, от чего хочется сиять. Вы любите читать? Плавать? Болтать с подружками в модных кафе? Вы обожаете массаж или прогулки по парку?

Вместо того, чтоб ждать счастья, занимайтесь собой. Счастье придет только тогда, когда этот слой будет заполнен. А что мы делаем вместо этого? Ждем. Ждем чего-то от мужчины. Или требуем. Или — что еще хуже — приказываем и решаем за него.

Знание

Мы с вами уже поняли, что женщина должна быть цельной. Но при этом она должна быть 100% верной и доверяющей — его выбору, его мнению, его образу жизни, его друзьям. Если вы не принимаете тот способ взаимодействия с миром, которым живет ваш любимый, вы не принимаете его, а значит, вы и не верны ему. Любящая женщина никогда не скажет, чем плох ее муж — для нее он абсолют.

Женщина должна разбираться в природе мужчины (поговорим об этом в следующий раз). Она должна знать, как он мыслит, действует, где он силен, где его слабое место. Женщина должна помнить, что у мужчины все устроено совсем по-другому.

Если она цельная, то он по 8 раз обойдет по кругу (так собственно себя ведет сперматозоид перед яйцеклеткой) прежде, чем зайдет внутрь — в новые отношения, в новую стадию отношений, в дом к ее семье, друзьям. Это знание его природы дает женщине не только силу над ним, но и понимание. Он видит это и готов довериться в ответ.

Отдача

Если вам нужны отношения для самой себя — чтобы вам не было одиноко, грустно, чтоб о вас заботились, оберегали, выдавали деньги и дарили подарки — вы идете против своей природы.

Так можно построить только замок на песке. В настоящей любви вы хотите всю свою жизнь отдать ему — служить ему и день, и ночь, ловить его настроение, вдохновлять, смешить, заботиться. Он тоже будет все это делать в ответ, конечно. Но начать надо с себя. Вы уже забыли, что вы цельная? О вас позаботилось мироздание, когда создавало.

Внутри вас есть все — весь свет, вся сила, все возможное богатство. Ваше предназначение в паре, в любви — отдавать. Готовы ли вы так служить человеку? Это самый важный вопрос. Очень сложно увидеть настоящий ответ, но как только вы встретите «того самого», вы поймете, что за него и для него вы сделаете все (и переплывете океан!). И уже от этого хочется улыбаться и танцевать!

Пожалуйста, вспомните, что вы женщина уже сегодня!