Наболело: «Вот так мы и жили, на две семьи»

День добрый. Я многодетная мама, у меня четверо деток. Так сложилась моя судьба, что дети имеют разных отцов. Может, кто-то и осудит. Ну, тут нет ничего позорного.

Первая любовь пришла в 18 лет. Мы встречались, но он был моложе меня на два года. Это сейчас кажется, пустяк. А тогда, в 80-х, это было все по-другому. Я росла в полной семье. И образование получила, а у него отец умер, когда ему было 15 лет. И его мама нам не дала быть вместе, а уж тем более жить.

В 20 лет я вышла замуж, родился сын, но замуж вышла назло человеку, которого любила. Но через полгода мы развелись. Так что родила я уже одна. Мою первую любовь забрали в армию. А я его ждала. И к нему ездила, и сына моего он любил. И жили вместе, но официально так отношения и не оформили.

Через три года родилась дочка, вот тут было и радостно, и грустно: и фамилия, и отчество ей достались от первого мужа. А он так и не дал ей ни того, ни другого. Мама его успела его женить, но меньше, чем через полгода, он развелся. Но нам было не суждено стать семьей. Хотя он до последних своих дней любил и меня, и моих детей.

Я попыталась создать семью с другим человеком и даже родила дочь и сына. Но брак не регистрировали — пил сильно и бил. Я от него ушла, а через два месяца после рождения сына он умер. И осталась я с четырьмя своими детьми, да на руках еще и сынишка сестры старшей.

Денег я ни от кого не выпрашивала, на старшего сначала получала алименты. Ну а когда пропал первый муж без вести, то пенсию по утере кормильца. Никогда ни перед кем не унижалась. Ну а первая моя любовь женился второй раз. Вот так мы и жили. Он жил на две семьи.

Растила детей, работала, получала образование. И не падала духом, подачек не просила. Учиться никогда не поздно. И гордость надо иметь. И пришел и на мою улицу праздник. Встретила человека — он нас всей оравой с Ленинградской области к себе взял. Детей усыновил, и свадьба была, и венчание.

Вот уже живем 12 год вместе. Всякое в семье бывает, но я жизни благодарна. Такую школу мужества дала. А главное, я всех деток вырастила и выучила, хотя пока одни жили в 90-е и в начале 2000-х, трудно было. Голодно, зарплат не платили. Ну а сейчас внука растим. Главное, надо иметь цель в жизни.