Как живут асексуалы и нужны ли им отношения

Примерно каждый сотый человек на планете не испытывает сексуального желания и не считает это проблемой. Такие люди называют себя асексуалами. Они не больны и не давали обета безбрачия. Просто не хотят — и все. Это явление еще не подвергалось глобальному исследованию (хотя термин появился в конце 60-х годов прошлого века), потому психологи, сексологи и социологи еще не поняли, как его трактовать.

Асексуалы не испытывают сексуального влечения совсем или крайне мало. При этом отсутствие желания объективно не связано, например, с болезнью мочеполовой системы. То есть сам процесс физиологически возможен, но вожделения нет. Асексуальность не включена в «Международный классификатор болезней» (МКБ-10), то есть, с медицинской точки зрения, это норма. Некоторые сексологи считают ее еще одной разновидностью сексуальной ориентации или «четвертным полом». Соответственно, попытки «вылечить» такое состояние не имеют смысла. По большому счету, асексуальность не мешает жить и работать и не опасна для окружающих. Она лишь самим асексуалам затрудняет поиск партнера, который примет их позицию. Впрочем, асексуальность не исключает различные романтические взаимодействия (объятья и поцелуи), что многих партнеров может устраивать. Кстати, асексуалы (особенно мужчины) могут мастурбировать, но это занятие не несет для них эротического подтекста, а скорее рассматривается как физиологический процесс сброса «накопленного», например, как мочеиспускание. Или этот акт может быть совершен в профилактических целях во избежание застойного простатита.

Асексуалы, или «бесполые», считают свою особенность сексуальной ориентацией — такой же как гетеро-, гомо— или би-. И так же, как другие секс-меньшинства, создают свои сообщества. Крупнейшее называется AVEN (Asexual Visibility and Education Network). Его основная цель — облегчить бесполым самоиндентификацию и помочь находить себе подобных, поскольку, не испытывая потребности в сексе, эти люди, как и все остальные, испытывают потребность в любви, принятии и ласке. Надо отдать должное их социальной ответственности. На титульной странице сайта AVEN висит предупреждение:

Сексуальное возбуждение не признак здоровья. Однако иногда отсутствие возбуждения — признак болезни. Если вы не испытываете сексуального влечения или если вы внезапно утратили интерес к сексу, вам лучше проконсультироваться с врачом.

Версия о существовании «бесполых» возникла у сексолога Альфреда Кинси в конце 40-х — начале 50-х годов прошлого века, когда он составлял свою «шкалу сексуальности». Идея была проста, как все гениальное: с помощью специальных тестов доктор распределил всех людей по степени влечения их к своему и противоположному полу.

«0» — абсолютные гетеросексуалы, «6» — абсолютные гомосексуалисты, остальное — промежуточные варианты (3 и 4, как нетрудно догадаться, бисексуалы, испытывающие почти одинаковое влечение и к своим, и к чужим). Как выяснилось, стопроцентных гетеросексуалов на свете не сильно больше, чем стопроцентных гомосексуалистов — и это был первый залп большой сексуальной революции ХХ века. Но речь не об этом. Случайной находкой в исследовании Кинси оказалось некоторое количество людей (в основном женщин), которые не испытывали влечения вообще ни к какому полу. Он назвал их «категорией Х», предположил, что они склонны к аутоэротизму (самоудовлетворению), испытывают влечение лишь к самим себе, но в целом безобидны и неопасны. До 90-х годов прошлого века никто больше этой темой не занимался. А в 90-е в связи с угрозой СПИДа в Великобритании было проведено масштабное исследование сексуальности — вот тогда-то и появилась эта цифра: 1% населения не испытывает сексуального влечения ни к кому. Что, однако, не мешает им заниматься мастурбацией. Возможно, асексуальность — это высшая стадия нарциссизма?

Существует мнение, будто асексуальность — это просто очень слабая половая конституция. Но по своей сути асексуальность — психоэмоциональное состояние, и человек с любой половой конституцией может оказаться в ситуации, когда секс перестает привлекать. Не надо путать асексуальность с целомудрием (сознательным контролем сексуальных желаний) или фригидностью (сексуальной дисфункцией). Сексуальность — притягательность, вызывающая интерес противоположного пола. Приставка «а» показывает полную противоположность — человек не вызывает интереса и желаний. Асексуальный человек перестает чувствовать свою принадлежность к полу в сексуальном смысле. Причиной асексуальности может стать стресс — трудная работа, усталость, хронический недосып, личные неудачи. В этом состоянии человеку не до секса. Конечно, асексуальность — величина непостоянная, со временем все может вернуться на свои места, если у человека есть в этом необходимость. Асексуальность может быть следствием табуирования сексуальной тематики: дети ничего не знают о сексе, и родители им не занимаются. Но такое отношение к жизни — утопия. Для взрослых людей асексуальность — не норма поведения и морали, а психологическая проблема, которую нужно решать с помощью специалистов. Человек без психологических проблем не станет рассказывать всем и вся о своей личной жизни или ее отсутствии. Асексуальность — это не порок и не добродетель, это отражение нашей действительности, когда люди погружаются в ежедневные заботы и проблемы, отключаясь от эмоций и желаний. Асексуального человека можно сравнить с роботом: все его действия рациональны, а чувств ему не положено.