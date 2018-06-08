Как понять, что вы живете не в первый раз

Пока наука не в состоянии объяснить абсолютно все явления, которые происходят в нашей жизни. Например, существует популярная теория о переселении душ, которая очень многим людям кажется правдивой. Но учёные не смогли доказать, что реинкарнация возможна. Впрочем, и её невозможность они пока тоже не доказали. Возможно, вам иногда кажется, что вы в этом мире уже не в первый раз? Тогда проверьте, бывало ли с вами такое.

1. Выраженные фобии. Согласитесь, странно, что человек боится чего-то, о чём он прежде не знал: больших пространств или змей, острых предметов или пауков. Возможно, причина в том, что его напугало что-то в прошлой жизни, и страх пришёл с ним в новую жизнь.

2. Дежавю. Наверное, все хотя бы раз в жизни понимали, что они уже были в этом месте или видели этого человека. Не исключено, что это отголоски прошлой жизни.

3. Сны. Повторяющиеся сны, персонажи, которых вы никогда не встречали, но во сне испытываете к ним сильные чувства, места, в которых вы прежде не бывали, — это говорит о том, что это, вероятно, сигналы из прошлого.