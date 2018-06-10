Наболело: «Муж не может оторвать зад от дивана»

Вот у всех трагедия, а у меня все банально. Девять лет брака — и муж, у которого главный член семьи — это диван. Ну и телевизор. Вот почему я прихожу с работы в одно время с ним, но мужик считает своим долгом бежать к телеку, а я — на кухню есть готовить и уроки с детьми делать? Как в анекдоте прям: я пылесошу, а он ноги поднять не может. Я ж говорю, очень банально все.

Только не надо мне рассказывать, что надо попросить хорошенько. Я пробовала, говорит, что не мужское это дело — бабскую работу делать. И думаете, хоть один гвоздь за год забил? Весь дом разваливается, но его высочество на диване лежит.

И я ведь продуманная была: когда замуж выходила, на отца его смотрела, отец рукастый, свекрови хорошо помогал. Но правило посмотри на отца — и сделай вывод, каким сын будет, вообще не работает.

И разводиться глупо вроде: он умный, начитанный, на работе работает, деньги домой приносит, не хамит, не бьет (я б сама его убила за это), не пьет. Но, черт, меня так бесит диван, что я порой готова мужа вместе с этим его «мягким другом» из окна выкинуть. Пыталась достучаться, но в итоге орем и ругаемся, как итальянская семья. Совета не прошу, просто реально наболело. Но мужики современные реально офонарели!