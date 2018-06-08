Кто чаще врет — женщина или мужчина

И мужчины и женщины в той или иной степени предрасположены к тому, чтобы обманывать свою вторую половинку. Это связано с тем, что они хотят произвести на нее максимально положительное впечатление. Естественно, что все мы иногда говорим неправду. Но кто делает это чаще — женщины или мужчины?

Согласно исследованиям американского психолога Роберта Фельдмана , чувство лжи имеет связь с чувством собственного достоинства. По его словам люди начинают говорить неправду в тех случаях, когда чувствуют угрозу для своей самооценки. При этом далеко не всегда ложь является чем-то «плохим». Ведь иногда она позволяет более тактично или вежливо выйти из той или иной ситуации. Но существует и опасная ложь, которая способна уничтожить доверие между близкими людьми, родственниками или же коллегами по работе.

Исследования Роберта Фельдмана

Психологом из США Робертом Фельдманом был проведен эксперимент, суть которого заключалась в том, что двух незнакомых друг с другом людей оставляли в комнате, а затем фиксировали их диалог с помощью специальной видеоаппаратуры. При этом половая принадлежность каждого участника не учитывалась. Затем всем, кто принимал участие в эксперименте, демонстрировали отснятый видеоматериал и просили определить, в каких именно ситуациях они говорили «не до конца правдивую информацию». Столь мягкая и несколько размытая формулировка вопроса позволяла добиться точного результата, так как никто из участников эксперимента не хотел выдавать себя обманщиком.

Кроме того, по результатам исследования удалось установить, что многие его участники были поражены тем, сколько «неправдивой информации» они сообщили своему собеседнику. При этом ложь касалась как предпочтений в музыке, так и того, кто вызывает или не вызывает симпатию у такого человека. В итоге удалось установить, что около 60 процентов людей говорят неправду хотя бы единожды в течение 10 минутного разговора. Исследователь пришел к выводу, что многие люди обманывают, делая это практически рефлекторно, а также считают ложь вполне естественным явлением. С помощью этого они стараются не только произвести положительное представление о себе у других людей, но и поддержать свое собственное, которое сложилось у них в голове.

Мужчины против женщин

Считается, что мужчины и женщины преследуют различные цели, когда говорят неправду. Представители мужского пола делают это для того, чтобы выглядеть более привлекательно в глазах собеседника. А вот девушки лгут потому, что хотят, чтобы другой человек мог лучше себя чувствовать. Согласно исследованию, проведенному на деньги одной известной страховой компании, удалось выяснить, что женщины обманывают практически в два раза чаще, чем мужчины. В среднем они это делают около 30 раз в день. Самые основные причины — это для того, чтобы «сгладить острые углы», поддержать своего собеседника, избежать конфликтной ситуации и просто сделать жизнь проще. Но почему же это происходит? Ответ может находиться в области нейробиологии.

Учеными из американского университета штата Пенсильвания был проведен эксперимент, в котором участвовало около тысячи человек. Были просканированы мозговые ткани нескольких сотен женщин и мужчин. В результате удалось выяснить, что девушки лучше ориентируются в вопросах социального взаимодействия и эмоциональных сигналах. При этом у мужской половины человечества преобладает работа задней части мозга, благодаря чему мужчины больше ориентируются на действия. Хотя это ни в коем случае не означает, что парень не способен хорошо считывать эмоциональные посылы. Таким образом, женщины чаще говорят неправду из-за того, что способны видеть и чувствовать психоэмоциональное состояние и настроение своего собеседника и с помощью лжи стараются дать ему почувствовать себя комфортно.