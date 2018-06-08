6 привычек беспомощного мужчины

Если вы привыкли принимать решения сами, отношения с зависимым от чужого мнения парнем станут или идеальным совпадением, или катастрофой. Осознание, что рядом с вами мистер беспомощность, приходит не сразу. В начале отношений автономия даже не приветствуется, вы пытаетесь быть максимально гибкими и прислушиваться друг к другу. Спустя время его постоянные вопросы «что мне делать?» выглядят не уважением к вашему мнению, а слабостью. Вот как понять, что вашему мужчине не хватает независимости.

1. Слишком часто обращается за помощью к своим родителям

Вроде малый повзрослел, а до сих пор рефлекторно тянется к телефону, чтобы попросить у бати денег на машину или узнать у мамы, какую таблетку выпить от головной боли. Дело здесь не в его безграничной вере в родительский авторитет, а в том, что парень даже не пытается решать проблемы самостоятельно. Чувство ответственности за свою жизнь у таких мужчин осталось в зачаточном состоянии. Ему наверняка никогда не давали делать что-то самому. Как он научится чинить кран, если всю жизнь только подавал отцу инструменты?

Будете тоже поощрять его беспомощность — придется до конца дней своих объяснять, как включить стиральную машину, в каком шкафу лежат носки и почему не стоит брать кредит на отдых в Турции.

2. Не может справиться со стрессом

Мужчина приходит в этот мир, чтобы решать проблемы, — иначе зачем природа подарила ему физическую силу и отсутствие месячных? Стресс для него привычен, как сон. Любое препятствие — это возможность доказать, что он не зря бреется по утрам и пользуется писсуаром в торговых центрах. Жаль, что далеко не все парни так ответственно относятся к своему статусу. Если ваш герой впадает в отчаяние при первых признаках бедствия и остается в таком настроении до тех пор, пока кто-то не спасет его, — сильной и независимой придется быть вам.

3. Создает ненужную драму

Любая драма в исполнении мужчины — ненужная. Нервничать, преувеличивать, смотреть и ждать, когда проблема поймет, что не на того напала, и самоустранится, должен кто-то один. Слабаки специально страдают как можно заметнее, чтобы получить помощь. Это очень зависимый и нездоровый способ справиться с трудностями. Лишать мужчину возможности время от времени терять самообладание было бы с моей стороны вопиющим сексизмом. Но реагировать на каждую мелочь драматическими этюдами — это уже очевидная манипуляция.

4. Не может ничего делать один

Еще один пример из золотой коллекции мужского инфантилизма — неспособность сходить куда-либо в одиночку. Все, на что хватает его самостоятельности, — выпить пива с друзьями. В большинстве пар, которые мне знакомы, сходить к врачу, купить одежду или продукты к ужину мужчина может только под руководством девушки или мамы.

Так живут парни 26 лет, главы семейств в возрасте под 40, почтенные мужи слегка за 50. И виноваты в этом женщины с их всепоглощающим материнским инстинктом. Прежде чем жаловаться на бытовую беспомощность своего мужчины, подумайте, а не вы ли создатель этого вечно растерянного двухметрового малыша? Если он пришел таким от мамы, пора показать птенчику, что такое жизнь. Не путайте заботу с опекой и не взваливайте на себя лишние обязанности.

5. Не способен принять решение за себя

Одно дело — обратиться за советом к другу в сложной ситуации, другое — проводить социологический опрос каждый раз, когда нужно принять решение. Думаете, что он слишком ответственный и хочет все взвесить? На самом деле, мужчина ищет, на кого бы скинуть вину в случае неудачи. Зависимому человеку сложно понять, чего он хочет. Да, скорее всего, таким мужчиной будет просто манипулировать, если ваш авторитет окажется мощнее родительского или дружеского влияния. Но от самодержавия в отношениях неизбежно устаешь, а добиться партнерства с таким мужчиной вряд ли получится.

6. Уклоняется от конфликтов

Отличить терпеливого мужчину от терпилы просто: первый точно знает, где находится его точка кипения, у второго найти ее не проще, чем точку G в вашей вагине. Если пмужчина остается на плохой работе, находится в токсичных отношениях с другом или родственниками, осознает, что это ему мешает, но ничего не делает — независимость не в списке его жизненных ценностей.