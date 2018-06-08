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Повседневные привычки, убивающие отношения
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Повседневные привычки, убивающие отношения 

Anews 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Некоторым парам действительно повезло, что их отношения идеальны, но в большинстве случаев партнерам необходимо работать над собой, чтобы создать гармонию. Для этого в первую очередь необходимо избавиться от негативных привычек, которые отравляют отношения и приводят к расставанию.

Осуждение

Когда человек выражает постоянное недовольство чем угодно, это меняет общий фон из положительного на негативный. Любому партнеру будет трудно жить в постоянном негативе и выслушивать недовольство.

Критика

Привычка критиковать себя в отношениях может сыграть плохую роль, поскольку партнер действительно может прислушаться к этому. Зачастую все недостатки видны только нам самим, а партнер не придает им столько значения, но постоянная критика может все изменить.

Собственное мнение

Тем, кто долгое время был в одиночестве, сложно привыкнуть к новому человеку в доме и споры могут возникнуть по любому вопросу быта и образа жизни. В таком случае партнеры обязаны прислушиваться к мнению друг друга и находить баланс между ними.

Сравнение

Если сравнивать партнера и его действия с окружающими, это очень быстро испортит отношения. Вместо того, чтобы следить за чужой жизнью, нужно уделить внимание своей.

Намеки

Некоторые люди боятся сказать своему партнеру прямо о своих мыслях и желаниях, что говорит о том, что в паре не могут открыто выражаться. Вместо этого партнеры намекают друг другу при любом удобном случае, что зачастую выливается в недопонимание и ссоры.

Прошлые обиды

Если ссора была улажена и осталась в прошлом, нельзя припоминать о ней при каждом удобном случае. Все решенные конфликты необходимо оставлять позади, иначе это приведет к новым обидам.

Подозрительность

Привычка во всем искать подвох может вызвать усталость у партнера, а также натолкнуть на мысль, что в паре нет доверия. Отношения запутываются и утяжеляются, если каждый подозревает друг друга в обмане и лжи.
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