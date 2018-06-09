7 очевидных признаков, которые выдают простушку

Эксперты уверяют, что достаточно лишь одного взгляда, чтобы понять, что за человек стоит перед вами. И как бы он ни пытался выглядеть лучше, чем есть на самом деле, несколько красноречивых пунктов позволят сделать весьма неутешительные выводы о нем. Проверьте, знакомо ли вам что-то из нашего списка или в вашем окружении нет таких индивидуумов?

Отсутствие манер

Мы не имеем в виду то, что вы должны знать все тонкости этикета и с легкостью демонстрировать королевские манеры, однако элементарные знания и правила поведения еще никто не отменял. И именно умение вести себя в обществе выдает как ваше происхождение, так и ваш социальный статус. Другими словами, хотите, чтобы вас воспринимали как леди? Следите за своими манерами!

Своеобразный маникюр

Наращенные ногти с яркими рисунками, так же, как и полное отсутствие маникюра, тоже характеризует вас не с лучшей стороны. Психологи уверяют, что чем проще женщина, тем вычурнее у нее рисунки на ногтях и тем причудливее их форма. Именно так она пытается самовыразиться и показать, насколько богат ее внутренний мир. Увы, но на деле все выходит не так радужно и демонстрирует лишь то, что кроме маникюра этой особе больше нечем похвастаться.

Неряшливая прическа и яркий макияж

Это не значит, что вы должны с самого утра придумывать себе сложные укладки или крутить локоны, но появляться в обществе с растрепанными волосами тоже не самая лучшая идея. Любая уважающая себя дама должна следить за состоянием своих волос и формой стрижки — это просто нужно взять за правило и не спорить. Что касается макияжа, то боевые раскрасы остались в прошлом, поэтому делать вечерний макияж уместно лишь по какому-то особому случаю. А вот круглосуточно ходить с яркими тенями и контрастной помадой все же не стоит.

Страсть к «золотым» вещам и украшениям

Любовь ко всему блестящему выдаст вас с головой и укажет на ваши слабости. Такие дамы, как сороки, скупают все, что блестит, и обязательно обвешиваются «золотыми» изделиями, зачастую не самой высокой пробы, с ног до головы. Они почему-то считают, что это показатель статуса, но на самом деле это лишь демонстрирует полное отсутствие вкуса.

Слишком откровенные наряды

Вместо того чтобы составить грамотный базовый гардероб, который подойдет на все случаи жизни и ловко замаскирует все недостатки, эти женщины покупают исключительно сексуальные наряды, считая, что даже на работу нужно собираться как на праздник. И зачем прятать свои прелести, если можно показать их всем желающим? Увы, но мода на подобные примитивные вещи уже давно прошла, и теперь больше ценится женственность и элегантность, а не демонстрация сексуальной раскрепощенности и доступности.

Погоня за брендами

Или любовь к псевдобрендам, тут уж у кого насколько хватит денег и фантазии. Их настолько сильно влечет к дорогим вещам, что даже отсутствие средств не останавливает их от этой затеи. И тогда они либо берут кредиты под большие проценты, либо выбирают фейки, которые, как бы искусно они ни были сделаны, все равно остаются лишь подделкой, которую видно за версту.

Нереализованные амбиции и желание выйти замуж за олигарха

Обычно такие женщины стараются убедить окружающих, что они чего-то да стоят и согласятся лишь на работу в крупной корпорации на какой-нибудь руководящей должности. Но зачастую мечты о громкой позиции так и остаются лишь мечтами, и эти дамы либо не работают вообще (она же не может согласиться на что-то, что, по ее мнению, не подходит ее статусу), либо ввязываются в очередной стартап, который им обещает высокую должность и стабильный доход, а вместо этого остаются со своими запросами и неудовлетворенными амбициями.

Поэтому эти женщины всеми силами стремятся выйти замуж, но не за первого встречного, конечно, а за богатого и достойного человека. Увы, но таких охотниц за олигархами тоже видно за версту, а их искренняя уверенность в том, что без состоявшегося мужа они не могут чувствовать себя полноценными личностями, отбивает всякое желание поддерживать с ними какое-либо знакомство.