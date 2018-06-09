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Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
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Секреты, которые не раскроет ни одна девушка 

Рамблер 4 часа назад
У девушек масса секретов, но далеко не всеми они готовы делиться. Однако кое-что о представительницах прекрасной половины человечества всё же удалось узнать.
1. Девушка не станет пересказывать мужчине разговоры между подружками. Даже отъявленная болтушка, которая ни на минуту не замолкает, не будет разбалтывать тайны, предназначенные только для женщин.
2. Девушки боятся потерять мужчину. Даже сама мысль о том, что молодой человек её оставит, вызывает ужас.
3. Девушки прекрасно понимают язык тела. Даже если мужчина искусно скрывает ложь, жесты и мимика запросто выдадут его. Невербальные сигналы дамы улавливают моментально, и к этому стоит быть готовым.
4. Девушки хотят нравится друзьям своего мужчины, хотя принято считать, что они препятствуют общению избранника с привычной компанией. Но при этом подавляющее почти каждая девушка знает, что испорченные отношения с друзьями чреваты и ссорами между ней и возлюбленным.
5. Девушки никогда не расскажут, сколько они потратили на косметолога, маникюршу и шопинг.
6. Девушки скрывают возраст. Юные красотки думают, что их сочтут маленькими, а взрослые дамы не хотят становиться старыми.
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