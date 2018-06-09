Скрытые страхи, о которых молчат мужчины

Кажется, что мужчинам не свойственны страхи и сомнения. На самом же деле большинство мужчин внутри часто колеблется перед принятием решения и волнуется в непростых ситуациях. Специалисты определили главные заботы мужчин.

1. Мужчины озабочены своим телом. Они переживают по поводу своей физической формы и сравнивают себя с накачанными моделями со страниц журналов.

2. Финансы — один из главных мужских страхов. С детства мужчинам внушают, что они добытчики, так что пустой кошелёк — это символ неудачи.

3. Мужчины думают о своём росте. И это неудивительно, ведь когда женщин просят описать идеального красавца, то одним из первых признаков они называют высокий рост.

4. Мужская ревность выражается иначе, чем женская, но она столь же разрушающая. Даже если внешне мужчина не проявляет признаков ревности, внутри он наверняка вне себя.

5. Мужчин заботит сексуальный опыт. Образу истинного мачо могут соответствовать не все, поэтому иногда мужчины предпочитают приврать насчёт числа любовниц. Кроме того, они тоже боятся сделать что-то не то и испортить отношения с избранницей.