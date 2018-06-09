Ещё
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скрытые страхи, о которых молчат мужчины 

Рамблер 1 час назад
Кажется, что мужчинам не свойственны страхи и сомнения. На самом же деле большинство мужчин внутри часто колеблется перед принятием решения и волнуется в непростых ситуациях. Специалисты определили главные заботы мужчин.
1. Мужчины озабочены своим телом. Они переживают по поводу своей физической формы и сравнивают себя с накачанными моделями со страниц журналов.
2. Финансы — один из главных мужских страхов. С детства мужчинам внушают, что они добытчики, так что пустой кошелёк — это символ неудачи.
3. Мужчины думают о своём росте. И это неудивительно, ведь когда женщин просят описать идеального красавца, то одним из первых признаков они называют высокий рост.
4. Мужская ревность выражается иначе, чем женская, но она столь же разрушающая. Даже если внешне мужчина не проявляет признаков ревности, внутри он наверняка вне себя.
5. Мужчин заботит сексуальный опыт. Образу истинного мачо могут соответствовать не все, поэтому иногда мужчины предпочитают приврать насчёт числа любовниц. Кроме того, они тоже боятся сделать что-то не то и испортить отношения с избранницей.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вот так мы и жили, на две семьи»5
Изуродованную Корикову утешают после съемок13
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц1
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади43
Знаменитости, которые избавились от беременности
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
02:49
Как сейчас выглядит Екатерина Гусева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение