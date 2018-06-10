Что делать с ревнивым мужем

"Женщина редко прощает мужчине ревность и никогда не прощает ее отсутствие", — говорила французская писательница Колетт. Но, как известно, все хорошо в разумных пределах. Разбираемся, что делать, если ревность приобретает навязчивые формы и угрожает вашим отношениям.

Откуда появляется ревность

Собственническая ревность возникает в парах, где женщина полностью зависит от мужчины. В самой грубой форме такая ревность превращает женщину в собственность, которой можно распоряжаться, не учитывая никакие ее желания.

Ущемленная ревность характерна для мнительных людей, они не уверены в себе и склонны преувеличивать опасность. В патологических случаях мужчина становится закомплексованным тираном, который постоянно унижает женщину ради самоутверждения.

Источником отраженной ревности является проекция собственной неверности на партнера. Мужчины, изменяющие своим женам, — жуткие ревнивцы.

Если в вашей паре ревность проявляется не в крайних формах, попробуйте наладить отношения своими силами. Дайте мужчине понять, что вы на его стороне, и, если он признает ревность вашей общей проблемой, вы готовы ему помочь.

Как себя вести с ревнивым мужчиной

— Не давайте поводов для ревности. Не выключайте телефон, если вы не вместе, отвечайте на звонки и сообщения вовремя. Не оправдывайтесь и не нервничайте, если мужчина в порыве ревности задает неприятные вопросы, постарайтесь честно на них ответить. Но после прояснения ситуации обязательно объясните, какие именно упреки показались вам обидными.

— Проявляйте минимум внимания другим мужчинам. Не любуйтесь открыто загорелыми телами спасателей на пляже, не заигрывайте с его друзьями и не расхваливайте внешность очередного голливудского красавца.

— Говорите комплименты. Хвалите своего мужчину, потому что мнительным и ревнивым людям важно знать, насколько их ценят близкие люди. Не выдумывайте повод, только чтобы польстить, это может усугубить проблемы. Обращайте внимание на любой, даже небольшой успех и радуйтесь достижениям вместе.

— Интересуйтесь мнением. Покажите, что вы цените его советы и доверяете ему в важных вопросах и сложных ситуациях.

— Делитесь планами на следующий день и обсуждайте события минувшего дня. Так вы показываете, что вам нечего скрывать и что вам интересно поделиться с ним впечатлениями.

— Напоминайте о себе, когда вы не вместе. Если у вас появилась свободная минута, позвоните мужчине, расспросите его о делах или просто напишите, что соскучились.

— Не ворошите прошлое. Не вспоминайте бывших партнеров и не сравнивайте ваши отношения с предыдущими.

Патологическая ревность

Патологическая ревность подчиняет себе все действия человека, отравляя тем самым жизнь и ревнивцу, и его женщине. Обвиняемая вынуждена потратить много времени и сил, чтобы снять подозрения и успокоить мужчину. И даже несмотря на все старания, это не всегда удается, поскольку патологическая ревность никогда не бывает обоснованной.

В болезненном сознании подозрения превращаются в реальные факты. Бредовая идея ревности не встречает сопротивления логики и разума. Мужчина, страдающий ревностью, выдумывает несуществующие доказательства измены: "Ты слишком ярко накрашена, хочешь с кем-то познакомиться". Любое событие он интерпретирует как бесспорное доказательство измены: "молчащий" звонок по телефону — это звонок от соперника, который ждет, пока к телефону подойдет она; новые сережки — подарок любовника; плохое настроение — значит, она скучает по новому возлюбленному.

Очевидно, что патологическая ревность и близкие к ней формы опасны и нуждаются в помощи со стороны специалиста.

Кроме того, поводом обратиться к специалисту является и то, что ваши беседы и договоренности не приносят результата, и мужчина снова терзает вас вспышками ревности или признается, что вынужден таить в себе мучительные чувства.