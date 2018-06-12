Как избавиться от навязчивых мыслей и страхов

Каждого человека одолевают тревожные мысли, но обычно подобные переживания не длятся долго, не вынуждают нас корректировать свое поведение и нарушать привычный распорядок дня. В отличие от этих неприятных ощущений, навязчивые мысли и страхи возникают непроизвольно и поселяются у нас в голове надолго.

Часто такие мысли соседствуют с компульсивными действиями — навязчивым поведением, к которому человек прибегает, чтобы предупредить или устранить поглотившие сознание мучительные идеи.

При возникновении пугающих мыслей мы можем критически оценить наше болезненное состояние, но, несмотря на осознанность, избавиться от иррациональной одержимости самостоятельно крайне сложно. Если вы чувствуете, что страхи полностью захватили вас, привели к депрессии и у вас нет сил справиться с ними самостоятельно, то в таком случае необходимо обратиться к специалисту.

Если же вы уверены в своих силах, то для начала важно запомнить, что навязчивые мысли — это продукт эмоций, они иррациональны, поэтому с ними бессмысленно бороться при помощи логики. Получается, что бесконечный внутренний диалог, к которому мы прибегаем в попытках убедить себя отказаться от навязчивых идей, не поможет, и в конце концов тревожные мысли одержат верх. Чтобы справиться с паническим настроением, нужна другая стратегия.

Признайте, что страх существует. Постоянно отрицая наличие пугающих мыслей и идей, мы тем самым даем им силу. Мысли о том, что страха нет, все равно мысли о страхе.

Выясните, может ли с вами произойти то, чего вы опасаетесь. Разберемся, имеет ли страх под собой основание. Эти размышления не устранят пугающие мысли, однако неправильно игнорировать проблему, если она действительно существует.

Например, если вас не покидают мысли о каком-либо заболевании, обратитесь к врачу. Вместо того чтобы постоянно размышлять о болезни, действуйте. Если ваши опасения не подтвердились, каждый раз ловите себя на пугающих мыслях о ней и усилием воли переключайте внимание на воспоминания о походе к врачу и о конкретном медицинском заключении.

Научитесь ироничному отношению к мысли или страху. Смейтесь над собой и своим иррациональным отношением к страху, расскажите в шуточной форме об этом родственникам и друзьям, пусть они знают, что вы были у врача и ваши опасения не подтвердились, но вы все равно продолжаете беспокоиться. Эти действия переключат внимание с навязчивой мысли на поддержание веселья, пусть и принужденного. Со временем проблема начнет казаться менее серьезной.

Фокусируйте внимание на конкретных действиях. Если вы постоянно беспокоитесь о выключенных бытовых приборах, то, выключая их, сконцентрируйтесь на выполнении действия: "Я вытаскиваю вилку из розетки, убираю утюг с гладильной доски". Проговаривайте вслух каждое действие и не отвлекайтесь на посторонние мысли. То, что мы делаем с предельным вниманием, не может привести к ошибке.

Есть и более иррациональные страхи, вроде боязни выйти из дома, в этом случае попробуйте не думать о главной цели, выходе из дома, сосредоточьтесь на подцелях и выполняйте действия, сконцентрировавшись на конкретном моменте: "Я собираю сумку, надеваю обувь, завязываю шнурки, поправляю платье, смотрюсь в зеркало". Когда подобный ход мыслей станет привычкой, навязчивый страх отойдет на второй план.

Не ждите, что мысли больше не вернутся. Они будут появляться снова, но теперь вы знаете иррациональную природу страха и вооружены простыми техниками избавления от него.

Размышляйте следующим образом: "Мысли не беспокоят — хорошо, они вернулись — ничего страшного". Не превращайте страх о появлении навязчивых мыслей в навязчивые же мысли.