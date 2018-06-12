Мать сделала аборт, но дочь выжила и выросла

Когда Мелиссе Оден исполнилось 14 лет, она узнала шокирующую правду — ее мать пыталась прервать беременность. Меллиссу спасла медсестра, услышавшая ее плач — ребенок к этому времени лежал среди медицинских отходов в американской больнице. Это история о том, как она выжила, и о ее матери, считавшей Мелиссу мертвой.

"Я выросла, зная, что родилась недоношенной, а затем меня усыновили", — рассказывает 41-летняя Мелисса Оден.

"Я не знала, что за всем этим была тайна. Я должна была появиться на свет мертвой, вместо этого я родилась живой", — говорит она.

В 1977 году в больнице в американском штате Айова 19-летняя мать Мелиссы сделала аборт, используя токсичный солевой раствор.

Родившуюся на восьмом месяце с весом менее полутора килограмм Мелиссу отправили к медицинским отходам.

Там она пробыла, пока медсестра не услышала ее слабые крики и не заметила легких движений.

Мелиссу сразу отправили в отделение интенсивной терапии, где — вопреки всем прогнозам — она выжила.

Врачи предполагали, что она будет слепой, а в какой-то момент заподозрили у нее смертельный порок сердца.

Однако в итоге она выросла абсолютно здоровой в приемной семье. "Это невероятно, — признает Мелисса. — Мне иногда хочется себя ущипнуть".

По словам Мелиссы, которая написала книгу о своей жизни, она узнала, что выжила после аборта, только когда ее приемная сестра проговорилась об этом в разгар ссоры.

"Ты знаешь Мелисса, по крайней мере, мои биологические родители хотели меня", — закричала она, не подумав о последствиях.

Мелисса не сразу поняла, о чем речь, но когда осознала все и поговорила с приемными родителями, ее психическое состояние стало ухудшаться.

"Я обратила свою боль против себя, — объясняет она. — Мне было одиноко".

"У меня развилось расстройство пищевого поведения, я боролась со злоупотреблением алкоголем. Я не хотела быть собой", — говорит женщина.

Боль все возрастала, пока через пять лет — когда ей исполнилось 19 — она не приняла смелое решение найти свою мать, которая пыталась сделать аборт.

У Мелиссы ушло на это более 10 лет, но в итоге ей удалось найти свою мать и рассказать ей шокирующую правду.

"Моя биологическая мать провела более 30 лет моей жизни уверенной, что я умерла в тот день в больнице. Ей не сказали, что я выжила. Они сохранили это в тайне. Она не знала, что меня отдали в приемную семью. Не знала, мальчика или девочку родила", — рассказывает Мелисса.

Когда мать и дочь встретились лично после трех лет переписки, Мелиссу больше всего поразило сожаление в глазах матери, воспоминание о котором потом преследовало девушку.

Она с трудом описывает момент первой встречи, но говорит, что это было "абсолютно сюрреалистично".

"Это один из тех моментов, которые определяют твою жизнь", — говорит она.

Однако на этом шокирующие новости не закончились. Биологическая мать Мелиссы Рут призналась, что не хотела делать аборт, и ее фактически вынудили прервать беременность.

"Я узнала, что моя бабушка — ее мать — была местной медсестрой, и доктор, делавший аборты, был ей знаком. Вдвоем они буквально заставили мою мать прервать беременность", — говорит Мелисса.

"Они смогли обойти больничные правила. В итоге люди в больнице думали, что это ее собственный выбор, и нее не осталось возможности обороняться", — рассказывает она историю своей матери.

Выживание Мелиссы было еще менее вероятным, чем она думала, поскольку ее бабушка, работавшая в больнице, проинструктировала коллег "оставить ребенка в комнате умирать" в тот день — этот факт женщина открыто признавала в кругу семьи.

"Мне непросто жить с этим. Но я не злюсь на нее. Мы все совершаем ошибки. Я не в обиде на нее", — говорит Мелисса, добавляя, однако, что всегда будет гадать, что в жизни бабушки заставило ее принять такое решение.

На самом деле Мелисса считает себя одним из самых везучих людей в мире — сначала выжить, а потом получить и приемных родителей, и биологическую мать.

По чистому совпадению, Мелисса и ее биологическая мать сейчас живут в Канзасе, так же как и одна из ее сводных сестер. Мелисса говорит, что они стараются видеться как можно чаще.

"Моя биологическая семья — огромная часть моей жизни", — подчеркивает она.

Это значит, что, увидев сожаление в глазах матери во время первой встречи два года назад, теперь она может увидеть и ее радость.