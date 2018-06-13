Как понять, что вам не светит финансовый успех

Психологи уверяют, что каждый человек может стать миллионером, но, к сожалению, далеко не каждый использует своей возможности. Многим гораздо проще сложить руки и жаловаться на судьбу, обвиняя всех вокруг в своей несостоятельности.

Мы выявили признаки, которые красноречиво указывают на то, что вам не удастся разбогатеть и похвастаться внушительным счетом в банке. Но все можно изменить, было бы желание!

Вместо того чтобы зарабатывать больше, вы на всем экономите

Многие люди делают значительный акцент на экономии денег и совсем забывают простую истину, что если вам не хватает средств, то нужно подумать о смене профессии и найти то место, где вам будут платить больше. Перестаньте беспокоиться о нехватке денег и сосредоточьтесь на том, где можно получить дополнительный источник дохода.

Работа не приносит вам удовольствия

Вы ходите в офис лишь потому, что так нужно, а не потому, что вам это доставляет удовольствие. Эксперты утверждают, что если вы хотите изменить свою жизнь, то начните менять свои привычки. Вам должно нравится то, чем вы занимаетесь, только тогда можно надеяться на процветание.

Вас устраивает небольшая зарплата

Люди среднего достатка получают деньги за отработанное время, а богатые и успешные — в зависимости от конечного результата. Стабильная зарплата — это самый медленный путь к процветанию, уверены финансисты, если ваша цель заработать миллионы — ищите возможности для зарабатывания денег и не забывайте о саморазвитии.

Вы много работаете и мало отдыхаете

Еще с детства вам внушали, что упорная работа — залог успеха, однако это не совсем так. Финансовые консультанты говорят, что недостаточно усердно работать, чтобы стать по-настоящему успешным. Необходимо придумать что-то такое, что будет приносить вам прибыль в долгосрочной перспективе. Кроме того, необходимо хорошо отдыхать и уметь абстрагироваться от рабочих процессов.

Вы приобретаете вещи в кредит

Почему-то многие люди считают, что лишь дорогие статусные вещи делают их лучше в глазах окружающих и поэтому тратят последние деньги на то, что в принципе не могут себе позволить. Они берут кредиты под большие проценты, не могут их выплатить, занимают еще деньги и, в конце концов, вгоняют себя в долговую яму. Это, по мнению финансистов, путь в никуда. Поэтому соотносите свои желания со своими возможностями.

Вы не умеете откладывать и копить

Если вы действительно хотите разбогатеть, тогда вам нужно сначала научиться откладывать деньги, а не тратить все до копейки. Начните с простого: откладывайте с каждой свой зарплаты хотя бы 10% и вы увидите, что со временем это войдет в привычку, и вы станете чувствовать себя увереннее.

Вам не приходит в голову инвестировать средства

Один из самых эффективных способов заработать деньги — начать инвестировать. И чем быстрее вы это поймете и начнете вкладывать средства, тем скорее сможете осуществить свои мечты. В среднем миллионеры вкладывают около 20% от своего дохода, поэтому их богатство измеряется не теми суммами, которые они заработали, а тем, сколько и куда они инвестировали.

Вам страшно выходить из зоны комфорта

Вас пугает сама мысль, что в вашей жизни все может измениться. Вы даже представить себе не можете, что откажетесь от своей стабильности и шагнете в неизвестность. Финансисты обращают внимание на то, что это позиция не победителей. Богатые и успешные люди, напротив, ищут комфорт в нестабильности и не боятся пробовать что-то новое. А вот физический, психологический и эмоциональный комфорт, по мнению экспертов, является основной целью мышления среднего класса.

У вас нет финансовых целей

Психологи уверяют, что копить деньги гораздо проще, когда у вас есть какие-то конкретные цели. Например, возьмите лист бумаги и запишите на нем, что бы вы хотели получить от жизни в конечном итоге. Возможно, это будет покупка квартиры вашей мечты или роскошного дома, а может это кругосветное путешествие или организация своего бизнеса, который будет приносить не только доход, но и удовольствие. Отличие обеспеченных людей от простых состоит в том, что они четко знают, что хотят получить и делают все, что в их силах.

Вы забыли о своих мечтах и не верите, что все может наладиться

Раньше вы представляли, как в один прекрасный момент заработаете много денег и отправитесь путешествовать, или вообще купите домик где-нибудь на берегу моря и будете наслаждаться жизнью. Но со временем вы забыли об этих планах и разучились видеть прекрасное. Вы уже вообще не верите в то, что сможете разбогатеть и, кажется, даже смирились с этой мыслью. Финансисты советуют поверить в себя, поставить себе цель заработать хотя бы 1 миллион рублей и идти к этой цели.