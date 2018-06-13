Американец сделал детей почти в каждом штате

Американка Конни Хойе осталась без отца, когда ей не было и года — он ушел из семьи. Но спустя долгое время девушка узнала, что имеет по всей стране огромное количество братьев и сестер. С помощью специальных сайтов и проведения анализов ДНК ей удалось найти уже пять единокровных сестер и шесть братьев.

Как предполагает сама Конни, её отец не уезжал из штата, не сделав какой-то из местных девушек ребенка. А по ее сведениям, он побывал как минимум в 7 штатах, а еще в одном из них власти уличили его в 5 зарегистрированных одновременно браках. На суд, где обсуждалось дело многоженца, пришло лишь три жены из пяти.

Кончил любвеобильный многодетный папа плохо — в 1979 году он был убит мужем одной из уведенных им женщины. А его дети до сих пор пытаются друг друга найти.