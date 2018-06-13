Наболело: «Нашла дурака, притворилась, что люблю»

Была мысль родить для себя или взять ребёнка из роддома. Нашла дурака, верующего. Притворилась, что люблю. Поддакивала во всём, лишь бы женился. Пыталась перетащить в свой город, чтобы работал на папу и обеспечивал, но он не согласился.

Тогда пришлось ездить туда-сюда, пришлось терпеть, лишь бы забеременеть. Ничего не помогало. Несколько лет. Пока доктор не обнаружила спайки. Пролечилась — и забеременела. И потом надо было как-то отвязаться от него.

Придумала, что грипп, чтобы не ехал нас заразить. Обиделся, не поехал. А потом позвал на отдых на море. Поехала, отдохнула и напоследок нашла повод поссориться. Довела его, обсыпала песком, когда он загорал и уже не хотел купаться. И быстренько сбежала. Обвинила его во всём.

А потом дело техники. Подала на алименты. И, пользуясь законом, начала делать фиктивные справки на ребёнка у знакомых врачей, чтобы платил и вогнать его в расходы. Нужно, чтобы лишить родительских прав. Долго сопротивлялся. И наконец обнищал, согласился отказаться от родительских прав в обмен на отказ от алиментов. Наша взяла.

Хочу вырастить его как сама желаю, чтобы стал медиком. Сама пошла учиться на медика, потому, что хочу аптеку открыть, да и связи в медицине решают многие проблемы. Родители старенькие, надо помогать. В общем, решила посвятить себя ребёнку. Родила для себя и не жалею. От мужиков нет пользы. Они только умеют лежать на диване перед телевизором. Ответственности не хотят на себя брать. Вот так и надо их наказывать, а жить для себя и сына.

Благо, государство полностью на стороне женщины, и ни один судья не будет против нас. Нет такого, чтобы маму с ребёнком кто-то признал виновной или встал против нас. Вот это и помогает нам жить и быть счастливыми, в отличие от инфантильных мужиков. И не надо за ЭКО платить, дураков-то хватает. Да ещё и государство в помощь, алименты ведь не помешают. А потом можно и родительских прав лишить, чтобы сын в старости не платил алименты этому инфанту. А что ещё остаётся делать слабой женщине против сильных придурков?

Гудбай всем.