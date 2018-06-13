Замуж, потому что «надо»

Откуда пошло понятие «семья» и почему это было важно? Семья была необходима для выживания. А для женщины брак — финансовая и социальная независимость. Мужчина платил браком за налаженный быт в доме и интимную близость. Сейчас все изменилось: женщины работают наравне с мужчинами, зарабатывая подчас не меньше. Мужчине в быту помогает домработница. Секс стал доступнее. Сегодня, чтобы была полноценная семья, нужно что-то большее — тепло и любовь. Сильные чувства, а не легкая влюбленность или страсть, переходящие в совместное выживание.

Что делать, если замуж не хочется? Как отбиться от многочисленных советчиков? Чтобы легче воспринимать слова других, важно помнить: люди привыкли защищать свой мир и свой способ мыслить. И вполне естественно, что они увлеченно рассказывают о том, как плохо «быть не замужем», что «время идет, потом ты никому не будешь нужна». По сути, они занимаются самогипнозом. Задевает в таких разговорах не столько сама тема, сколько личные «мишени», в которые попадают агрессоры. Если вы переживаете за ваши отношения, то вас заденет: «как ты с ним живешь, я бы ушла» или «не зовет замуж — значит, не любит». Если волнуетесь о работе, то из всего сказанного обратите внимание на слова «карьеристка» и «работа не заменит семью».

На самом деле многие женщины боятся свободы, поэтому для них странно, что вы так ее желаете. Существуют люди, которые просто любят давать советы — это их способ проявлять заботу и контроль. Им можно сказать: «Если это совет, то я его не прошу. Если ты меня жалеешь и наставляешь на истинный путь, то меня это расстраивает».

И все же, когда вам говорят, что пора скорее рожать детей, найдя подходящего мужчину, задайте себе вопрос: а с какой целью человек говорит мне эти вещи, расстраивающие меня? Это моя жизнь, я имею право прожить ее сама. Я свободна от мнения других людей, я уважаю вашу позицию — уважайте и вы мою.

Но в то же время, если эти слова вас сильно задевают, то, скорее всего, вы с ними согласны, и они находят отклик в вашей душе. Это связано с тем, что в нашей культуре во все времена значимость женщины в первую очередь оценивалась по принципу наличия у нее мужчины. Это, к сожалению, очень сильно отразилось на отношениях полов. Но не расстраивайтесь, а доверьтесь судьбе и дождитесь того момента, когда к вам придет подлинный запрос на семейную жизнь. И не выходите замуж, потому что «надо». Или из-за страха одиночества, страха перед осуждением. В семье нужно жить «благодаря», а не «вопреки».