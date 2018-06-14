Охотник или паинька: что говорят черты лица

Все еще ломаешь голову, пытаясь понять, какой характер у твоего мужчины? Наверняка ты слышала, что обладатели тонких губ — замкнутые и сдержанные натуры, а длинный нос — признак виртуозного любовника. Овладев мастерством физиогномики, ты сможешь читать его, как открытую книгу.

Сегодня редакция WMJ.ru делится секретами о том, что говорят черты во внешности о типе личности, эмоциях и мыслях.

Анализируй по порядку: тип телосложения, форму головы, пропорции верхней, средней и нижней третей лица, лоб, брови, глаза, нос, рот. Присмотрись к жестам, мимике, особенностям взгляда, походке и манере общения. Начинай изучать человека по направлению сверху-вниз, советует психолог и ведущий секс-тренер Москвы Екатерина Федорова

Форма лица

Круглое лицо свойственно мужчинам с добрым сердцем. Их очевидные плюсы — бесконфликтность, честолюбие и хорошая адаптивность.

Квадратное лицо — знак упрямого, прямолинейного, настойчивого, вспыльчивого и решительного мужчины. Многие из них стремятся к доминированию и любят быть лидерами, благодаря чему они нередко преуспевают в бизнесе. Из минусов: путают откровенность с бестактностью.

Продолговатое лицо говорит о гиперчувствительности: чем длиннее, тем чувствительнее по отношению к самому себе. В их ряды входят интеллигентные интеллектуалы, от которых не стоит ждать героизма и смелых поступков.

Треугольная форма (высокий лоб и маленький подбородок) выдает хитрых, неуживчивых, неверных, но талантливых людей с отличной интуицией.

Трапециевидное лицо — у глубоко интеллигентных, дружелюбных и артистичных особ, которые не привыкли бороться и доказывать свою правоту.

Лоб

Выпуклый лоб — признак властности и интеллекта, высокий — активной мыслительной деятельности и высокой нравственности.

Люди с прямым квадратным лбом стремятся к справедливости, строго соблюдают этические нормы и судят о поступках, исходя из понимания морали и этики.

Форма лежащего прямоугольника — это лоб практиков и трудоголиков. Они плохо усваивают теорию и больше любят действовать, чем планировать.

Неровная линия волос на лбу нередко встречается у личностей, полной сомнений и нерешительности.

Брови

Выраженные надбровные дуги характерны для мужчин, сконцентрированных на личных проблемах и склонных навязывать свое мнение окружающим.

Массивные, лохматые брови, с одной стороны, говорят о предприимчивости и мужественности, с другой, — о склонности к доминированию и жестокости.

Брови, расположенные высоко от глаз, физиогномика считает признаком открытости, коммуникабельности и великодушия.

Брови, которые заметно длиннее глаза, — символ гибкого интеллекта, умения быстро усваивать информацию. Такие личности — находчивые и разносторонние.

Тонкие и редкие брови свидетельствуют об агрессивной, напористой манере общения.

Брови «домиком» — черта чудаковатых и изобретательных мужчин, которые не принимают во внимание чужое мнение и любят заново выдумывать велосипед.

Густые брови можно отождествлять с активной жизненной позицией и открытым нравом. И пусть тебя не пугает монобровь: сросшиеся брови — знак сильного характера! Спускайся ниже — к бровям. Брови — показатель здоровья, жизненной силы и взаимоотношений с окружающими.

Глаза

Глаза — уровень жизненной силы и открытости к общению. Твой мужчина часто прячет взгляд и избегает зрительного контакта? Он подсознательно закрывается от собеседника.

Большие глаза говорят о широте души, артистичности, мужестве и стремлению к лидерству. И наоборот: чем меньше глаза, тем больше упрямства, хитрости и конфликтности.

Широко расставленные глаза свойственны для пассивных, медлительных и нерешительных. Такие мужчины долго колеблются и ждут, пока ситуация решится сама собой, поэтому не стоит ждать от них предложения руки и сердца спустя месяц (и даже год) после знакомства.

Мужчины с близко посаженными глазами очень требовательны. Для них порядок — превыше всего. С таким спутником жизни все должно быть разложено по полочкам — в доме, на работе и в голове. По глубоко посаженным глазам можно отличить завистливых, подозрительных, недоверчивых и хитрых персон.

Глаза с опущенными уголками вниз говорят о сдержанности и внимательности. Таким людям сложно реализовать себя в творческих профессиях — им легче дается работа, связанная со сверхконцентрацией, точными цифрами и сложными расчетами.

Заметила морщины рядом с внутренними уголками глаза? Физиогномика связывает этот признак с проницательностью — рядом с тобой тонкий психолог, который много думает и анализирует отношения.

Нос

Массивные линии — признак сильного характера, активности, энергии и воли. Верхнюю часть соотносят со стихийностью, нижнюю — с разумностью.

Сильно выраженный верх выдает тех, кто подвластен настроению. Например, мужчины с орлиным носом порой не могут сдерживать в себе порывы бешеной энергии и задирают всех, кто встает у них пути.

Их антиподы — джентльмены с аккуратным носиком: они спокойны, уравновешены и проницательны.

Большой, «мясистый» нос встречается у высокоактивных, целеустремленных людей с большой силой волей.

Маленький нос — символ слабой энергии и низкой способности к адаптации.

Длинный нос — это ярко выраженная индивидуальность, большие творческие возможности, часто — консервативность, высокомерие и гордость.

Обладатели милого вздернутого носика наивны, беспечны, любознательны, но иногда слишком самонадеянны.

Рот

Присмотрись к самой «говорящей» части лица — рту и губам. Рот связан с внутренней энергией: чем он шире, тем сильнее стремление к коммуникации.

Хорошо очерченные губы среднего размера — признак достоинства, самообладания и спокойствия.

Плотно сжимает губы? Он — энергичная, решительная личность, которая отлично контролирует свои эмоции.

Держит губы расслабленными? Тогда, напротив: он мягкий и пассивный человек, склонный привязываться к людям.

Обладатели большого рта славятся сильной волей и смелостью. Они не ждут помощи от других и самостоятельно решают свои проблемы.

Маленький рот «заставляет» мужчин контролировать и подавлять эмоции — это неизбежно приводит к замкнутости и закрытости к окружающим.

Мужчины с узкими губами быстро принимают и выполняют решения. Их конек — целеустремленность.

Толстые, пухлые губы — знак методичного ума и доброжелательности. Такие люди не принимают решения, заранее не прощупав обстановку.

Тонкая линия губ свойственна щепетильным мужчинам, которые то и дело привязываются к мелочам. Ровные, симметричные губы говорят о рассудительности, расчетливости, самообладании.

Опущенные вниз уголки рта могут являться признаком болезненного пессимизма, чувствительности и психо-эмоциональности нестабильности.

Кстати говоря, не только с помощью физиогномики можно раскусывать характер, истиные эмоции и чувства людей. Например, вспомни сериал "Обмани меня", где Доктор Лайтман утверждает, что среднестатистический человек врет три раза за десять минут разговора. И чтобы доказать это, ему достаточно всего лишь пару минут пообщаться с человеком. Любое движение, жест, любое неосторожное слово могут выдать лжеца. Надо лишь уметь это увидеть.