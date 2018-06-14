Интуиция поможет вам найти модель: тест

Дизайнерские вещи порой выглядят причудливо и явно непригодны для каждодневного ношения. Хотя в последнее время дизайнеры всё чаще поворачиваются в сторону уличной моды и придумывают одежду, подходящую всем. Да и в качестве моделей теперь выступают не только девушки с идеальными параметрами, но и красавицы с размерами plus-size. Предлагаем небольшой тест, в котором вам предстоит угадать, какие девушки и молодые люди — модели, а какие — обычные люди. Включайте интуицию!

1. На модном показе в Милане модели вышли на подиум с тележками из супермаркетов. Посмотрите на фото и предположите, где фото с показа.

2. На Неделе высокой моды модели выходили в халатах известного бренда. На какой картинке модель с показа?

3. На показе одежды «от кутюр» в Париже по подиуму прошли мужчины среднего возраста. Какой из двух мужчин принял участие в показе?

4. Популярный производитель аксессуаров представил коллекцию сумок, весьма похожих на хозяйственные авоськи. На какой фотографии модель, а на какой девушка, выбежавшая в супермаркет?

5. Посмотрите на фотографии этих молодых людей, которые, кажется, только что сидели на лавочке у подъезда и лузгали семечки. Один из них — модель, вошедшая в список 50 самых модных людей мира. Где же он?

6. На показе в Париже присутствовали дамы среднего возраста. Какая из двух дам — модель?

7. Модный дизайнер выпустил на подиум мужчин-моделей в чёрных пакетах для мусора. Как вы думаете, где тут модель?

8. Головные уборы, полностью закрывающие лицо, появились на показе. Какая модель создана дизайнером?

9. Английский дом моды снабдил мужчин-моделей масками поросят. Как вы думаете, где настоящая модель?

10. На миланском показе моделей «запорошило снегом». Где картинка с показа?

11. Коллекцию очков круглой формы продемонстрировали девушки. Кто из двух красоток — фотомодель?