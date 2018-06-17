Почему хороший брак заканчивается разводом

Многие психологи говорят, что при разводе человек испытывает чувства, сравнимые с потерей любимого человека. Конечно, при таком раскладе сложно представить, что развод может быть следствием успешного брака. Между тем семейные психологи уверяют, что часто именно так и происходит. Вопрос лишь в том, что считать успехом.

Брак помогает людям развиваться, и иногда они вырастают из тех отношений, в которые вступили. Важно принимать изменения в отношениях вместо того, чтобы их бояться.

Хэл Ранкел — семейный психотерапевт из Атланты — объясняет, почему он никогда не ждет конкретного результата от терапии. Если пара выбирает развод после работы с ним, значит — так тому и быть. Ранкел не воспринимает это как провал для себя или для пары.

«Жизнь в браке создает идеальные условия для вашего роста. Замужество или женитьба работают с незрелостью и эгоизмом. В конечном итоге вы будете развиваться в неожиданных для себя направлениях».

Бывает, что один или оба партнера меняются так сильно, что это приводит их к осознанию: брак мешает им жить так, как они этого хотят. В этом случае развестись значит принять зрелое решение.

Это суровая истина для принятия, считают терапевты. Кому-то может показаться, что в этом случае жениться или выходить замуж совершенно непрактично, особенно если у вас в планах серьезный рост в отношениях. Тем не менее, опыт Ранкела показывает, что искусственно тормозить развитие отношений еще хуже — брак становится невыносимым.

Его поддерживает психолог из Нью-Йорка Лора Макхэм, которая утверждает: «Мы вступаем в брак не для того, чтобы расти над собой, но, честно говоря, это один из лучших путей для самосовершенствования».

Вместе с тем, если вы очень боитесь, что ваши отношения в браке сильно изменятся, вероятнее всего, вы создадите именно то, чего так боитесь.

Рэйчел Замор, терапевт по вопросам брака и семьи, уверяет, что люди, которые принимают неизбежность изменений в отношениях, как правило, как раз-таки делают все возможное, чтобы их сохранить: «Это ключ к удовлетворенности отношениями, это дает нам больше свободы воли, чем мы можем себе представить».

Но если все же развода не избежать — необходимо сделать выводы, как именно вы действуете в отношениях, и идти с этим прекрасным опытом дальше. Терапевт Мэри считает, что провал — это не развод, провал — пребывать в браке, «который высасывает из тебя жизнь».

Семейный терапевт Джон Готтман приводит статистику: в среднем, пары ждут шесть лет с момента возникновения проблем в браке, прежде чем идут к специалисту. При этом терапевты редко рекомендуют паре развод, но иногда честно говорят, что терапия не работает. Решение же о разводе супруги всегда должны принимать сами.